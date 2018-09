Der Professor für Science, Technology and Global Security Working am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Einst selbst für das Pentagon tätig, zweifelt er seit 20 Jahren an der Effektivität von Raketenschirmen. In den 1990er Jahren wies er nach, dass amerikanische Abfangsysteme im ersten Golfkrieg kaum eine der Scud-Raketen von Saddam Hussein abfingen – die Militärs hatten das Gegenteil verkündet.

In der US-Öffentlichkeit ist Postol eine umstrittene Figur – auch weil er sich seit Jahren mit der eigenen Hochschule bekriegt. Sie habe 1997 die Effizienz eines Raketensensors beschönigt, behauptet Postol. 2010 veröffentlichte er eine Analyse, wonach der europäische Raketenschirm nicht funktionieren würde. Auf der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft präsentierte er einen Bericht des US-Militärs, der, wie er sagte, seine Haltung bestätige: Bekäme es die Raketenabwehr mit Täuschkörpern zu tun, hätte das »verheerende Konsequenzen« für die Trefferquote der Abfangraketen. Das amerikanische Verteidigungsministerium dementierte auf Nachfrage der ZEIT Postols Auslegung. Die Nato hat bis zum Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage reagiert.