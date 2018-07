Grundlage beim deutschsprachigen Scrabbeln ist bekanntlich Der Duden, Band 1. Die deutsche Rechtschreibung. Zulässig ist nur, was in diesem Wörterbuch verzeichnet ist, abgesehen von Namen und Abkürzungen. Natürlich sind auch die grammatikkonform gebildeten Ableitungen der Stichwörter erlaubt. Es gibt Scrabbler, bei denen der Duden auf dem Nachttisch liegt – für den Fall, dass sie bei der Bettlektüre auf einen Begriff oder eine flektierte Form stoßen, deren Gültigkeit unklar ist. Einfacher als im Print ist die Recherche mittels der CD-ROM. Das gilt vor allem für zusammengesetzte Verben wie ANDAUEN. Dass DAUE zulässig ist, lässt sich halt nicht in Erfahrung bringen, wenn man die Herleitung unter dem Buchstaben D sucht. Beim digitalen Nachforschen genügt hingegen die Eingabe DAUE, schon erscheint der Hinweis auf die Grundform an erster Stelle. Praktisch, oder?

Vier "Bingos" sind in dieser Situation möglich. Wie lauten sie?

Lösung aus Nr. 16:

Claudia Aumüller legte "des" AKRONYMS auf K2–K9, dotiert mit 96 Punkten.

