Der Papst hat einen klerikalen Traum, und wenn nicht alles täuscht, dann könnte er in Erfüllung gehen: Benedikt XVI. will die abtrünnigen Piusbrüder in den "Schoß der Kirche" zurückholen und die "Wunde der Spaltung" schließen. Bislang hatte sich die Bruderschaft standhaft geweigert, eine päpstliche "Präambel" zu unterzeichnen. Doch zu seinem 85. Geburtstag schrieb sie Benedikt einen artigen Brief, und nun, heißt es aus Rom , sei die Aussöhnung zum Greifen nah.

Wer das bloß für einen innerkirchlichen Vorgang hält, liegt leider falsch. Die Piusbrüder sind keine harmlosen Ministranten, die sich irrtümlich in den Katakomben des Fundamentalismus verirrt haben. Im Gegenteil, es handelt sich um reaktionäre Eiferer. Sie verachten die liberale Gesellschaft nicht, sie hassen sie .

In den Augen der Piusbrüder ist die "Erklärung der Menschenrechte" ein Fanal des Atheismus, und alle Staaten, die sich zu diesem Atheismus bekennen, befinden sich "im Zustand der Todsünde". Die religiöse Neutralität des Staates, erst recht die Religionsfreiheit sind für Piusbrüder Teufelswerk, und statt der Demokratie schwebt ihnen eine Art Gottesstaat vor, der von christlichen Männern angeführt wird. Rechtsextreme Gesinnungen ergeben sich daraus wie von selbst. Der Pius-Bischof und Holocaust-Leugner Richard Williamson nannte das antisemitische Pamphlet Die Weisen von Zion eine Gabe Gottes.

Gewiss verspürt der Papst keinerlei Herzensverwandtschaft zu dieser reaktionären Clique. Er handelt vielmehr aus strategischem Kalkül, und dieses heißt: Abschied von der heillosen Welt. Weil der Kirche die gesellschaftliche Öffnung angeblich bloß geschadet hat, organisiert Benedikt den Auszug aus der "Wüste" der Moderne – und dabei dürfen die Piusbrüder nicht fehlen. Wenn es dazu kommt, hätte der Papst die restaurative Wende der katholischen Kirche traurig vollendet. Auf dem Fels Petri predigt sie dann nur noch für sich selbst.