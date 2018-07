Die Kerzenflamme ist ein sehr komplexes Phänomen, an dem man viele Grundlagen von Physik und Chemie erklären kann. Der Naturforscher Michael Faraday hielt 1860 eine berühmte sechsteilige Weihnachtsvorlesung darüber. Zur Entstehung der Flamme trägt die Schwerkraft wesentlich bei. Sie sorgt dafür, dass die heißen Verbrennungsprodukte nach oben steigen, sodass von unten frische Luft nachströmt und die Flamme mit Sauerstoff versorgt wird. Der heiße Gasstrom reißt auch Rußpartikel mit nach oben, die dann leuchtend gelb verbrennen und für die eigentliche sichtbare Flamme sorgen.

Diese sogenannte Konvektion findet im Weltall nicht statt. Auf der Internationalen Raumstation ISS hat es mehrere Experimente mit Kerzenflammen gegeben – sie sind tatsächlich beinahe kugelförmig, und zudem glimmen sie nur bläulich und nicht gelb. Ihre Leistung beträgt nur wenige Watt im Gegensatz zu den 50 bis 100 Watt, die eine Kerze auf der Erde erzeugt.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild. © Jeff J. Mitchell/Getty Images

Aber auch 150 Jahre nach Faraday birgt die Kerzenflamme noch Rätsel. So hatte man eigentlich gedacht, dass die Flamme im All nach wenigen Sekunden verlöschen würde, erstickt von den verbrannten Gasen. Doch offenbar gelangt per Diffusion genügend Sauerstoff an den Docht, um ihn weiterbrennen zu lassen. Auf der ISS liegt der Rekord bei 16 Minuten, dann musste die Flamme aus Sicherheitsgründen gelöscht werden.

