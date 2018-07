Der Mann sieht nicht wie Siegfried aus, eher wie der gutmütige Bummelstudent Bastian aus der Siebziger-Jahre-Serie, aber die Haare sind blond, und die Sprache ist eindeutig Deutsch. »Deutsche Ingenieurskunst« , prahlt er in dem Werbespot, während er die Motorhaube eines Opel Corsa zuknallt – im französischen Fernsehen!

Frankreich hält den Atem an. L’Allemagne, l’Allemagne, l’Allemagne. Seit die Finanzkrise tobt, macht sich in Frankreich ein furioses Interesse für Deutschland breit. Le modèle allemand, das deutsche Modell, ist das Maß aller Dinge in der öffentlichen Debatte. Längst ist es selbstverständlich und legitim, das deutsche Vorbild zu jedem Thema heranzuziehen, inklusive Bundesliga und Spargelzeit. Dass ein deutscher Kleinwagen aus der notorisch krisenbedrohten Fertigung eines Rüsselsheimer Ablegers von General Motors in Frankreich mit dem Überlegenheitsbonus der deutschen Fahrzeugtechnik wirbt, ist, bei aller Selbstironie des Spots, doch eine tiefe Demütigung. »Multifunktionslenkrad aus Leder, deutsche Qualität«, sagt der Werbefuzzi , eher er den »Geschwindigkeitsregler für die Sicherheit der französischen Autofahrer« vorführt, Motto: »Deutsche Zuverlässigkeit«. Damit die Botschaft auch ankommt, gibt es französische Untertitel.

Ein solches Hineintönen der deutschen Sprache in den öffentlichen französischen Raum wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Zumal die Reklame das latente Unterlegenheitsgefühl der Franzosen gegenüber den Deutschen anspricht. Seit dem Blitzsieg der Wehrmacht 1940 leidet Frankreich mit Blick auf den Nachbarn unter einem technischen Minderwertigkeitskomplex, der sich mit dem deutschen Stolz auf die Wertarbeit von Mercedes, BMW und Porsche kongenial ergänzt. »Made in Germany« versus »Merde in France«, Scheiße in Frankreich, wie Jacques Dutronc 1984 in einem Chanson dichtete. Damals war der Franc gegenüber der D-Mark innerhalb kurzer Zeit zweimal abgewertet worden. Doch das Selbstbild der Republik war stark genug, den Anflug von Demütigung aufzufangen. Der Schnellzug TGV und das Ariane-Raketenprogramm wurden zu Recht als Erfolg des französischen Staatskapitalismus gefeiert, während das geteilte Deutschland auf dem internationalen Parkett keine Rolle spielen durfte.

Nun aber liegt Frankreich am Boden, während Deutschland, gestärkt durch bessere Wirtschaftsdaten, zu neuen Eroberungszügen ansetzt. Im jüngsten Werbespot aus Rüsselsheim sitzen drei blonde Prachtkerle, Günter, Hans und Jürgen, auf der hinteren Sitzbank. »Ich bin der Jürgen« , sagt Jürgen. Da kann die französische Kundin nicht länger widerstehen. »Ja, ich glaube, ich werde ihn nehmen«, haucht sie, gänzlich entrückt.