Casa das Janelas com Vista. Diese Casa ist kein Hotel, sondern ein kleines Paradies in einer ruhigen Gasse der Altstadt. Zwölf Zimmer. Jedes hell und zauberhaft. Mal dekoriert mit einem antiken Holzsessel, mal mit einer handbemalten Garderobe. Herzstück ist die Wohnküche, ein loftartiger Raum, in dem Handwerker früher Körbe flochten und die Gäste nun frühstücken. Hier hängt die Ingo-Maurer-Leuchte über einem alten Holztisch. Vom Umbau ist ein Gerüst übrig geblieben, das als Regal dient.

Rua Nova do Loureiro, 35, Tel. 00351-21/3429110,www.casadasjanelascomvista.com. DZ ab 90 €

York House. Eine rosafarbene Mauer. Dahinter eine uralte Steintreppe, die zum Innenhof führt, wo Palmen wachsen und Efeu die Wände berankt. Weiß gedeckte Tische, Mittagessen im Schatten. Und heilige Stille, wie damals, vor über 200 Jahren, als dieses schmucke Anwesen noch ein Karmeliter-Kloster war. Innen verschachtelte Flure mit glänzenden Holzböden und schweren Truhen. Zimmer in warmen Tönen – Grün, Creme und Aubergine. Einfach wunderbar!

Rua das Janelas Verdes, 32, Tel. 00351-21/3962435,www.yorkhouselisboa.com. DZ ab 60 €

LX Boutique Hotel. Fototapete? Das klingt anstrengend. Allerdings nicht im LX Boutique Hotel. Hier zeigen die Bilder über den Kopfenden der Gästebetten Symbole der Stadt, zum Beispiel Fado-Gitarren – modern in Szene gesetzt. Selbst die kleineren Zimmer wirken dadurch leicht und luftig. Lissabon zieht sich als Leitmotiv durch das ganze Haus. Die Flure tragen Namen wie "Tejo" oder "Bairro Alto", irgendwo steht ein Überseekoffer, und die Bücher für die Gäste sind natürlich von Pessoa.

Rua do Alecrim, N12, Tel. 00351-21/3474394,www.lxboutiquehotel.pt. DZ ab 79,99 €

Heritage Av Liberdade. Der portugiesische Architekt Miguel Cancio Martins hat dieses bürgerliche Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert zu einem Boutiquehotel umgestaltet. Außen ist es kornblumenblau. Innen, im Foyer, steht noch ein Apothekerschrank des Kräuterladens, der hier jahrzehntelang residierte. Und der Rest? Geschmackvoll! Hübsche Stoffe, sanfte Farben und geräumige Zimmer, teilweise mit moderner Chaiselongue. Einen kleinen Pool gibt es auch.

Avenida da Liberdade, 28, Tel. 00351-21/3404044,www.heritage.pt. DZ ab 110 €