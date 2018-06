Wieder packende Neuigkeiten von der Studienfront. US-amerikanische Wissenschaftler haben in Studien, die stets unermessliche Quellen unfreiwilligen Amüsements sind, über das Glück geforscht. Sie fanden unter anderem heraus, dass eine stabile Ehe ungefähr so viel wert sei wie 100.000 Dollar pro Jahr. Unverheirateten fehlt also diese Summe, was auf ein Manko der Kaufkraft schließen lässt. stimmt aber nicht, denn – und das hat eine andere Studie herausgefunden – Singles konsumieren einfach mehr. Vielleicht ist ein halbwegs glückliches Singleleben also 120.000 Dollar wert. Demnach verliert jeder beim Jawort automatisch circa 20.000 Dollar. Die könnte er mit einer Scheidung allerdings wieder hereinholen, meint der Laie. Falsch, immer wieder liest man von Scheidungen, die keinen finanziellen Zuwachs für beide bringen.

Leider gibt die vorliegende Studie keine Antwort auf die Frage, welcher Betrag an Glücksgeld bei Kindern zu berechnen ist. Nehmen wir an, dass jede Mutter Glück im Wert von 20.000 Dollar verliert, durch Schlafmanko nach der Geburt des Sprösslings. Weitere 20.000 müssen durch Ärger in der Schule abgezogen werden. Ganz zu schweigen von den 40.000, die ihr durch den erschwerten Wiedereinstieg in den Job durch die Lappen gehen. Die verbleibenden 20.000 werden wohl nicht ganz reichen, um das Auslangen zu finden, wenn sie vom Partner verlassen wird. Der ist dann wieder glücklicher Single und kann erneut auf 120.000 Dollar des Single-Glücks zurückgreifen. Bei der Alleinerziehenden ist hingegen das Glückskonto wahrscheinlich schon etwas überzogen. Und Kredite sind auf der Glücksbank schwer zu bekommen. Von den anfallenden Negativ-Glück-Zinsen wollen wir gar nicht reden. Bei einem Minus in der Glücksbilanz nützt dann oft auch die Rückkehr ins Single-Dasein nichts. Und so kommen die tapferen Forscher auch zu dem überraschenden Ergebnis, dass Geld nicht immer glücklicher macht, Armut hingegen dem Glück entgegen stehen könnte. Des Weiteren wird betont, dass Glück und Glück eben nicht dasselbe sei. Sensationell! Eine andere Studie hat nämlich eindeutig nachgewiesen, dass Glück und Zufriedenheit mit dem Alter zunehmen. Das widerspricht zwar unserer täglichen Erfahrung, die uns jede Menge frustrierter Pensionisten beschert. Aber was soll die schnöde Praxis, bleiben wir bei der Wissenschaft. Glückliche Alte grämen sich nicht mehr so über verpasste Chancen, wie es Jugendliche tun. Nur bei jugendlichem Verhalten treten Altersdepressionen auf.

Wenn wir nun beide Studien miteinander verbinden, bekommen wir also ab fünfzig wieder etwa 50.000 Dollar jährlich aufs Glückskonto. Alt zu werden macht nicht nur zufriedener, sondern auch reich. Welch riesiges Glück kommt auf uns zu angesichts unserer Demografie. Zusätzlich gibt es vermutlich Bonuszahlungen von etwa 20.000 Dollar für Single-Senioren und 100.000 für Kinderlosigkeit. Wenn wir noch den Faktor Vergesslichkeit mit etwa 20.000 Glücksdollar beziffern, kommen wir auf eine großartige Summe. Rund 200.000 Dollar jährlich verdienen unsere Alterskrösusse an der Fun-Börse. Soll da noch ein marginaler Betrag wegfallen wegen körperlicher Gebrechen, es bleibt ein Menge über. Und da soll noch einer sagen, die Wissenschaft sei eine trockene Angelegenheit.