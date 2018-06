Franz Voves mutet den Delegierten in seiner einstündigen Rede einiges zu. 2000 Genossen sitzen an diesem Märztag im stickigen Festzelt, das sich weit über den Hauptplatz von Bruck an der Mur spannt. Er ruft ihnen zu, schuld an der Wirtschaftskrise sei vor allem die blinde Klientelpolitik, nicht nur die Zocker an der Wall Street. Er schwärmt ihnen von den Vereinigten Staaten von Europa vor. Überhaupt wirbt er viel für Reformen und Einsparungen.

Am Parteitag hat sich die obersteirische SPÖ-Basis versammelt, jene erdige Mischung aus Heimatstolz und Industriearbeit, die sich bei manchem Genossen auch darin manifestiert, dass er unter dem Steireranzug ein rotes Poloshirt trägt. Voves will auch hier weniger als Parteichef, sondern vor allem als Landeshauptmann sprechen. Dass er dem steirischen ÖVP-Obmann Hermann Schützenhöfer mehrmals dankt, müssen die Parteigänger ertragen.

Gemeinsam mit Schützenhöfer gibt sich Voves seit einem Jahr entschlossen, das Steirerland auf einem energischen Reformkurs zu halten. Dafür wählte Voves, früher Vorstand der Grazer Merkur-Versicherung, ein bekanntes Manöver aus dem Management: »Beginn bei dir selbst!« So verkündeten Voves und Schützenhöfer zunächst, den Regierungsproporz zu Grabe zu tragen und den Landtag zu verkleinern. Den Beamten verordneten sie ein Jahr ohne Lohnerhöhung. Jetzt machen sie sich daran, die öffentliche Verwaltung weiter abzuspecken, Spitäler zu bündeln und Kleinschulen zu schließen.

Nüchtern betrachtet, ist es eine politische Pflichtübung. Die beiden sagen den exorbitant hohen steirischen Landesschulden den Kampf an, die bis Jahresende auf 2,45 Milliarden Euro hochgeschossen sein werden. Doch wenn man sieht, dass vergleichbare Schritte in fast allen übrigen Bundesländern unterbleiben – Ausnahmen sind lediglich Josef Pühringers Spitalsreform in Oberösterreich und die sparsamen Vorarlberger –, wenn man weiß, wie schwachbrüstig die Bundesregierung mitunter vor sich hin dümpelt und wie viele Minister sich an politischen Nebenfronten verkeilen, dann hebt sich das steirische Aufbäumen gegen die herrschenden Zustände wohltuend davon ab.

Auch vor dem emotionalsten Thema machen die Steirer nicht halt, vor einer Strukturreform der 542 Gemeinden. Am Ende wird sie bedeuten, Orte zusammenzulegen und Bürgermeister abzuschaffen. »Haut’s euch doch auf ein Packl!«, stupste Voves selbst im dicht gefüllten SPÖ-Zelt die anwesenden Ortschefs von Bruck, Kapfenberg und Leoben an, sie mögen doch zusammenwachsen.

»Da hab ich dann auch noch gewagt, das in Bruck auszusprechen«, sagt er ein paar Wochen später. Voves sitzt in seinem Büro im ersten Stock seines Amtssitzes, der Grazer Burg, und wirkt zufrieden mit sich und der Welt. Am Parteitag wurde er mit 93,13 Prozent wiedergewählt. Endlich kann der ehemalige Versicherungsmanager, dem das tagespolitische Hickhack stets zuwider war, den jovialen Landesvater geben, der er immer sein wollte. Auch wenn er sich mit seinem schwarzen Kompagnon im Eifer des Reformgefechts manchmal selbst überdribbelt: So wehrten sich die Bewohner von Feldbach und Radkersburg dagegen, künftig Vulkanländer zu sein. Über einen neuen Namen des fusionierten Bezirks wird bis Mitte Mai nachgedacht.

Doch die gute Stimmung zwischen den Regierungspartnern herrschte nicht von Anfang an: Dem SPÖ-Triumph von 2005 war einst ein wildes Aufeinanderschlagen zwischen SPÖ und ÖVP gefolgt, nicht nur das Image des früheren Eishockeynationalspielers Voves hatte darunter gelitten, auch er persönlich. Doch seit seiner Wiederwahl gibt er den hemdsärmeligen Politiker, der die ganze Steiermark und sogar den Koalitionspartner liebt. »Man muss nach außen klar signalisieren, dass wir beide Landeshauptleute sind«, sagt er über seine harmonischen Auftritte mit Schützenhöfer.