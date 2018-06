Verallgemeinerungen sind gefährlich, also Achtung, hier kommt eine: Frauen mögen große Autos. Gern wählen sie den SUV oder den Kombi, und das nicht bloß, weil solche Autos praktisch sind. Platz haben, oben sitzen, sich sicher fühlen im Verkehr – all das scheint eine Rolle zu spielen.

Ich selbst habe drei weibliche Wesen zu Hause, eine Ehefrau und zwei kleine Töchter. Da traf es sich gut, dass ich den Peugeot Expert Tepee zu testen hatte. Größer geht es nämlich für Familien kaum als mit diesem hoch aufgeschossenen Kleinbus. Für den Namen gibt es kaum eine Entschuldigung, wohl aber für die Ausmaße. Oft wird der Expert Tepee, oder sagen wir lieber ET, von Firmen eingesetzt. Airlines benutzen ihn am Flughafen, Kleinunternehmer als Bus-Taxi.

Das Testfahrzeug allerdings ist als edler Personentransporter ausgelegt, mit Standheizung und Lederausstattung. Die vier Einzelsitze hinten sind so eingebaut, dass sich die Passagiere gegenübersitzen, zwischen ihnen lässt sich ein Tisch ausziehen. Da kann dann ein Team in voller Fahrt arbeiten. Aber dort können ebenso auch zwei oder mehr Kinder gemütlich sitzen, essen, sich Bücher anschauen, Videos gucken, Puppen umziehen. Und haben sie mal Ärger miteinander, kann der Beifahrer zwischen den Vordersitzen nach hinten gehen und je nach Gemüt schlichten oder schimpfen. »Tolles Auto«, erklärte die Zweijährige mehrmals, wohl auch als Denkanstoß an die Eltern, ob sie ihren Kindern zu Hause wirklich weiter dieses schmale Ökoauto zumuten wollen.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

So flott und leicht und sogar spritarm der Peugeot unterwegs ist, hinten spürt man – egal ob Business Traveller oder Familienmanager – jeden Stein auf der Straße. Auf normalen Landstraßen ruckelt und rattert es mitunter wie auf der Pritsche eines Lasters. Sitzt man dazu noch nach hinten gewandt, dann beschleicht einen oft das Gefühl, man schwebe in Gefahr, weil das Auto zu schnell unterwegs sei.

Es sei eben doch ein Nutzfahrzeug, erklärte mir eine ET-Expertin. Anders gesagt: Vorn und hinten sind in dem Peugeot zwei Welten. Und so möchte man den Franzosen empfehlen, ihrem Großraumauto eine andere Hinterachse zu spendieren. Dann würde vielleicht nicht bloß die Zweijährige die Begriffe »großes Auto« und »tolles Auto« gleichsetzen.

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 120 kW (163 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 12,6 s

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

CO2-Emission: 172 g/km

Durchschnittsverbrauch: 6,6 Liter

Basispreis: 58.159 Euro

Uwe Jean Heuser leitet das Ressort Wirtschaft in der ZEIT