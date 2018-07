Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist noch keine drei Jahre alt, aber vieles daraus liest sich heute wie aus einer fernen Zeit. Auf Seite 21 etwa schließen die Koalitionäre einen »einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn« kategorisch aus. Nun aber feiern sich CDU und CSU seit einigen Tagen dafür, dass es in Deutschland von 2013 an erstmals einen breiten Mindestlohn geben soll . Und die FDP droht , mal wieder, mit Koalitionsbruch.

So veraltet der Koalitionsvertrag inzwischen wirken mag, so aktuell ist das Verhaltensmuster, das dieser Koalition zugrunde liegt. Union und FDP machen Politik im Wünsch-dir-was-Modus: Die Vereinbarungen sind unklar; rote Linien sind dazu da, übertreten zu werden; Entscheidungen sorgen eher für Unruhe, als dass sie beruhigen.

Jeder Koalitionspartner kann damit aus allem das Beste – oder das Schlechteste – herauslesen. So war es etwa bei der Rettung des Euro immer wieder. Und so ist es auch jetzt beim Mindestlohn .

Laut einem Eckpunktepapier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll es von 2013 an eine »verbindliche Lohnuntergrenze« geben (also: einen Mindestlohn, auch wenn das Wort verschämt vermieden wird). Wie hoch diese Untergrenze ist, soll eine gemeinsame Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften festlegen. Deren Entscheidungen sollen mit einfacher Mehrheit fallen und jährlich überprüft werden. Ausgenommen sind all jene Branchen, die bereits einen Tarifvertrag haben.

Für den Wirtschaftsflügel der Union ist das ein akzeptabler Kompromiss, weil die Verantwortung für die Lohnuntergrenze in den Händen von Arbeitgebern und Gewerkschaftern liegt, es also kein »politischer Mindestlohn« ist. Der gilt im konservativen Lager weiterhin als Tabu.

Andererseits ist es natürlich hochpolitisch, wenn eine Regierungspartei eine Kommission einsetzen will, die dann eine »verbindliche Lohnuntergrenze« finden soll. Und wie weit ist man wirklich noch vom »gesetzlichen« Mindestlohn entfernt, wenn der Gesetzgeber eine Initiative startet, um dem Land neue Lohnuntergrenzen zu bescheren?

Das ist die Hauptkritik der FDP. Die Liberalen beharren auf dem Inhalt des Koalitionsvertrags. Und sie ärgern sich – wie zum Beispiel ihr arbeitsmarktpolitischer Sprecher, Johannes Vogel – darüber, dass die Union ein Problem lösen will, welches es für die FDP gar nicht gibt. Hungerlöhne? Ach was!

Natürlich ist die Mindestlohn-Initiative der Union vor allem dem Wahlkampf geschuldet . Arbeitsministerin Ursula von der Leyen verschweigt das auch gar nicht. Doch anders als die Ministerin öffentlich sagt, geht es nicht darum, den Wahlkämpfern in Nordrhein-Westfalen einen Schub zu geben. Diese Wahl hat die Union schon abgehakt. Es geht vielmehr um die Bundestagswahl 2013 und um die Wiederwahl der Kanzlerin. Und so ist der Mindestlohn nur ein weiterer Baustein in der Sozialdemokratisierung der CDU.

Wie alle Initiativen, die die Union weiter nach links rücken, hat auch diese einen realen, gesellschaftlichen Hintergrund. Die Bürger mögen von der Berichterstattung über die Krise die Nase voll haben. Vielleicht wollen sie nichts mehr über Rettungsschirme und Sparprogramme hören. Gar nicht gleichgültig aber ist ihnen die eigene Lebenssituation. Sie spüren, wenn ihre Kaufkraft sinkt. Wenn das Leben teurer wird. Und wenn das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft für immer weniger Bürger gilt. Sie erleben also, dass diese Krise die Gesellschaft spaltet.

Für den Zusammenhalt im Land kann die Einführung von Lohnuntergrenzen sehr sinnvoll sein. Es ist im Übrigen nicht so, dass die Koalition dies nicht schon früh erkannt hätte. Auch wenn der Koalitionsvertrag inhaltlich inzwischen ziemlich entleert sein dürfte – der programmatische Titel gilt noch immer: Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.