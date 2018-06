Ist Konsum böse? Wer immer sich mit Geldanlage beschäftigt, bekommt den Eindruck, nur Sparen sei gut. Wer spart, der sorgt vor. Er häuft Geld an und kann es in verschiedene Vermögensklassen investieren, in Tagesgeld , Gold , Immobilien , Baumwolle, Derivate, Schiffe oder Gott weiß, was. Wenn es läuft wie erhofft, bleiben am Ende ein paar Prozent Rendite übrig. Nach und nach wächst der Kontostand, sodass es einem auch im Alter gut geht. Wer spart, gilt deshalb als vernünftig. Bloß – ist das so?

Wenn ich mir Produkte wie jene von Vertu anschaue, dann stimme ich dieser Lesart sofort zu. Vertu ist eine Firma, die berühmt ist für sündhaft teure Mobiltelefone und aktuellen Meldungen zufolge kurz vor dem Verkauf an einen Finanzinvestor steht. Handys von Vertu sind teils mit Gold oder Edelsteinen ausgestattet, ihre Preise gehen dann auch schon einmal in die Hunderttausende. Als Klingelton ist neuerdings das Röhren eines Ferraris zu haben, stolzen Besitzern hilft ein Sonderservice dabei, zum Beispiel teure Geschenke zu organisieren. Ich selbst habe nie verstanden, warum jemand so viel Geld für Handys ausgeben will, aber wer’s mag.

In Konzerte investieren

Konsum ist jedoch nicht gleich Konsum. So habe ich am vergangenen Wochenende zwar kurz überlegt, ob ich tatsächlich ein paar meiner Kröten ausgeben soll, die ich – auch das eine Fehlspekulation, lieber Kollege Tenbrock! – nicht im Eisfach aufbewahre. Am Ende habe ich dann doch Karten für drei Konzerte gekauft. Konzerte ähneln in meinen Augen – ganz wie Reisen – eher einer Investition als Konsum.

Ja, ich gebe dabei Geld aus für etwas Vergängliches. Doch in den Momenten, in denen sie vorüberstreichen, verwandeln sich Konzerte – wenn sie gut sind – zu einzigartigen Erfahrungen, zu Erlebnissen, die mich bereichern und an die ich mein Leben lang zurückdenken werde. Wer nur spart, der versagt sich viel Schönes. So geht es letztlich eher darum, die richtige Balance zwischen Konsum und Sparen zu finden.