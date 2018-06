An dem Morgen, an dem ich beschließe, die Sache mit der Wohnung noch einmal in Angriff zu nehmen, steht auf der Titelseite meiner Zeitung, dass Mieter in Berlin immer mehr bezahlen müssen. Am Abend stehe ich im Dämmerlicht vor einem grauen Plattenbau und warte.

Vier Zimmer, mehr als 100 Quadratmeter, zweiter Stock, mit Balkon, im sehr beliebten Viertel Prenzlauer Berg. Für 890 Euro. Warm. Der Mann vom Wohnungsunternehmen Gewobag klang freundlich. Besichtigung 18 Uhr. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, im Prenzlauer Berg zu wohnen . Vielleicht übertreiben die Leute, die erzählen, dass ohne Makler nichts mehr geht in diesem Bezirk.

Ich suche mit meiner Freundin schon seit einem halben Jahr, über Immobilienseiten im Netz: zweieinhalb bis vier Zimmer, nicht mehr als 900 Euro warm. Längst bestehen wir nicht mehr auf dem Altbau mit abgezogenen Dielen. Wir bestehen auf kaum noch etwas. Aber wir finden nichts. Bekommt man im Zentrum von Berlin für weniger als 900 Euro warm keine Dreizimmerwohnung mehr? Ich möchte es jetzt systematisch versuchen, mit Excel-Tabelle und Anruflisten.

Mietbelastung Mietbelastung Um zu vergleichen, wie teuer Mietwohnungen für die Bewohner einer Stadt sind, wird von Kommunen eine Mietbelastungsquote errechnet. Sie gibt das Verhältnis zwischen Nettokaltmiete und Haushaltsnettoeinkommen an. In Berlin lag sie zuletzt bei 18,1 Prozent, in Hamburg bei 22,1 Prozent, in München bei 26,7 Prozent. Der Unterschied schmilzt allerdings. In absoluten Zahlen bleibt Berlinern nach Abzug ihrer Wohnkosten am wenigsten

Der Plattenbau der Gewobag liegt zwischen anderen Plattenbauten, alle grau wie ein Regenhimmel. In der Abenddämmerung warten Paare, manche in Jogginghosen, mit kleinen Kindern. Der Gewobag-Mann ist überrascht, dass so viele da sind, zwanzig Leute vielleicht. Das Licht in der Wohnung geht nicht, vielleicht besser so. Tapeten hängen von den Wänden, Schutt liegt auf dem Boden. Die Umrisse sind düster. Das bekommt man derzeit also im Prenzlauer Berg für 890 Euro warm? Eine geräumige Schuttbude in depressionsfördernder Umgebung?

Als ich wieder zu Hause bin, stelle ich fest, dass ein Makler, für dessen Newsletter ich mich eingetragen habe, mich im Jobnetzwerk Xing als Kontakt hinzufügen möchte. Prüft er so seine potenziellen Mieter – wie ein Arbeitgeber den Jobbewerber?

Die Macht auf dem Mietmarkt hat sich verschoben in dieser Stadt. Die Mieten steigen spätestens seit 2007 wie der Kurs der Apple-Aktie. Am stärksten ist der Preisanstieg in Bezirken wie Kreuzberg oder Neukölln . Der Maklerverband IVD stellt fest: Wenn man heute in Berlin eine neue Wohnung mietet, zahlt man im Schnitt 20 Prozent mehr als die Leute, die bereits in einer wohnen.

Um meine aktuelle Wohnung zu mieten, brauchte ich 2005 nur eine Bescheinigung über meine Mietschuldenfreiheit. Heute müssen wir außerdem vorzeigen: Einkommensnachweis, Auskunft der Schufa, manchmal Steuerabrechnungen. Man fühlt sich als Wohnungsbewerber fast wie ein Dschihadist nach der Rückkunft aus dem Terrorlager. Die Schufa-Liste umfasst: Kredit- oder Leasingvertrag mit Betrag und Laufzeit, Eröffnung eines Girokontos, Ausgabe einer Kreditkarte, Einrichtung eines Telekommunikationskontos. Dazu aktuelle und ehemalige Wohnsitze. Geht es für Vermieter darum, pünktlich die Miete zu erhalten oder die Bildung einer Terrorzelle zu verhindern?

Sie würde uns gern zu Hause besuchen, sagt eine Maklerin, bevor sie an uns vermietet. Hm, wir schweigen betreten. "Auf gar keinen Fall", sagt meine Freundin – als wir draußen sind.

Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist verantwortlich dafür, dass Makler all das verlangen können. Es gibt 1,6 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Jedes Jahr ziehen mehr Menschen in die Hauptstadt, 2010 sind 16.000 hinzugekommen. Aber nur 5.470 neue Wohnungen wurden im selben Jahr gebaut. Etliche Wohnungen sind als Ferienapartments dem Mietmarkt entzogen. Seit der deutschlandfarbenfrohen Fußball-WM 2006 kaufen Investoren besonders gern Häuser in Berlin.