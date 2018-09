Die Wurst ist vorerst Norbert Röttgens größte Hoffnung. Die linke Hand hat er zu einer Art Zeigefaust geballt, die hektisch auf und ab fährt, Norbert Röttgen arbeitet sich systematisch in eine Schimpftirade hinein. "Konsequente Inhaltsverweigerung" wirft der Spitzenkandidat der CDU in Nordrhein-Westfalen der Amtsinhaberin Hannelore Kraft vor, eine "bodenlose Provokation" nennt er das Plakat, mit dem die Sozialdemokraten für sich werben: "SPD ist Currywurst". Kraft habe damit die "Banalisierung von Politik auf einen traurigen Tiefpunkt geführt", schimpft Röttgen. "Was ist eigentlich aus der Partei von Willy Brandt geworden?" Der Applaus unter den Mitgliedern der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU, die an diesem Dienstagmorgen nach Dortmund gekommen sind, fällt pflichtgemäß aus. Norbert Röttgen macht Wahlkampf. Viele Termine absolviert er bei den Gliederungen der eigenen Partei und viele ohne Pressebegleitung.

Sein größtes Problem sind die Zweifel in den eigenen Reihen und das öffentliche Röttgen-Bild , das sich etabliert hat.

Die Wurst, an die sich Röttgen klammert, ist tatsächlich auch in der SPD umstritten. Ansonsten aber muss man sich um die Partei Willy Brandts in NRW weniger Sorgen machen als um den Spitzenkandidaten der CDU. Umfragen se hen die Union bei 30 bis 34 Prozen t, die SPD bei 34 bis 38 Prozent. Im direkten Vergleich würden 57Prozent für Kraft stimmen und nur 28 Prozent für Röttgen.

Er kritisiert sie, sie ignoriert ihn

Einen Tag vor Röttgens Auftritt hat Hannelore Kraft Detmold besucht. Auf dem Marktplatz standen die Leute schon, Kraft wurde mit begeistertem Beifall empfangen. Drei Wochen vor der Wahl fliegen die Bürger die Ministerpräsidentin förmlich an. "Für mich sind Sie die Königin", flirtet ein Rentner. Viele wollen ihr einfach nur die Hand schütteln, sie berühren. Handys werden herumgereicht, Fotos gemacht. Kraft besänftigt, pflichtet bei und sagt auch oft: Das sehe ich anders.

"Wem kann ich jetzt noch helfen?", fragt sie, wenn sich einmal eine Lücke auftut. Immer ist sie es, die das Gespräch beendet. Teilweise tut sie das sehr bestimmt, doch zurück bleiben meist zufriedene Bürger, die das Gefühl haben: Die kümmert sich jetzt darum.

Über ihren Herausforderer, der ihrer Regierung einen Mangel an Anstand und Charakter vorhält, spricht Kraft wenig und wenn, dann eher besorgt: Erstaunlich, dass der Röttgen solche Schwierigkeiten mit der Wirtschaft hat, wollte der nicht mal Industrielobby-Chef werden?

Die größte Gefahr, sagen Berater von Kraft, sei die große Zustimmung. Die eigenen Anhänger könnten denken, sie brauchten nicht mehr zur Wahl zu gehen, weil die Sache eh gelaufen sei.

Nordrhein-Westfalen gilt als wichtigstes Land , als Labor der Republik, hier wurden oft die Weichen für den Bund gestellt. Worüber also wird am 13. Mai abgestimmt? Über Personen, sagen die Demoskopen. Über die Bundesregierung, sagt die SPD. Über alles, sagt Norbert Röttgen; über die Politik, die Demokratie, die Zukunft Deutschlands. Was er nicht sagt: Es geht um seine politische Zukunft in diesem Wahlkampf, den eigentlich niemand wollte, am wenigsten der Herausforderer selbst.

Bei Röttgen geht es immer um das ganz Große

Wo Röttgen auftaucht, da taucht auch meist der Schuldenberg auf. Ein aufblasbares Drei-Meter-Gummimonster, aus dem 500- und 200-Euro-Scheine herausragen. Es wackelt bedrohlich auf dem Münsteraner Domplatz, es zittert in der Wuppertaler Fußgängerzone. "Ich heiße Norbert, wie heißt ihr denn", fragt Röttgen drei Schülerinnen, die sich kichernd an den Wahlstand heranschieben. "Wisst ihr, was das ist?" – "Geld." – "Jaa, ein Geldberg aus Schulden. Den müssen wir kleiner machen, damit ihr das nicht bezahlen müsst." Der Schuldenberg ist Röttgens Versuch, dem Wahlkampf ein Thema zu geben, Halt zu finden. Es gehe um Grundlegendes, um einen "politischen Kulturwandel". "Wollen wir so weitermachen wie die letzten 40 Jahre?", wettert Röttgen bei seinen Wahlkampfauftritten. "Zukunftsverzehr" wirft er der rot-grünen Regierung von Kraft vor. Bei Röttgen geht es immer um das ganz Große: Von der Handlungsfähigkeit der Kommunen hängt die Zukunft der Demokratie ab, von der Energiewende die Zukunft der Menschheit, vom Haushalt die Zukunft der Kinder. Es gehe darum, "die Rationalität einer anderen Politik deutlich zu machen".

"Ich kann nur hoffen, dass der Norbert sich allgemeinverständlich ausdrückt", sagt ein CDU-Mann, in dessen Wahlkreis Röttgen auftreten wird.