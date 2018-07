Hat die Linke eigentlich noch Hoffnungsträger, die nicht von gestern sind? Nur wenige Tage noch, dann entscheidet sich, ob die Partei, die in ihrer Not nach ihrem früheren Führer Oskar Lafontaine, 68, ruft , überleben wird. Kein Land ist so entscheidend für diese Frage wie Nordrhein-Westfalen , wo am 13. Mai gewählt wird. Nicht nur weil es nirgendwo so viel Arbeiterelend, gescheiterte Migration, kaputte Kommunen und klassisches Industrieproletariat gibt wie dort – wo die Leute ihr also die Türen einrennen müssten, es aber nicht tun. In Umfragen steht die Partei bei maximal vier Prozent.

Es ist auch deshalb so entscheidend, weil hier die große Fusion gewagt wurde zwischen der Linkspartei aus dem Osten und der WASG aus Exgewerkschaftern und Sozialdemokraten im Westen. Die Frau, die wegen ihrer TV-Präsenz wohl am ehesten geeignet wäre, die Linke in NRW vor dem Untergang zu retten, hat abgewinkt: Sahra Wagenknecht tat sich den Tort einer Spitzenkandidatin an Rhein und Ruhr nicht an.

Eine andere war dazu bereit, die eigentlich nie Machtambitionen hatte und trotz heftigen Drängens aus der Partei bisher keine Spitzenämter auf Bundesebene übernehmen wollte. Katharina Schwabedissen, 39, wird auch vom politischen Gegner als aufrichtig, fair und kompromissbereit geschätzt. Die Tochter eines Pfarrers, der in seiner Gemeinde, dem Gladbecker Arbeiterviertel, als "roter Pastor" bekannt war, ist sowohl mit den Liedern von Paul Gerhardt als auch mit Mittagstisch-Debatten über Rosa Luxemburg aufgewachsen. Sie war noch bei den christlichen Pfadfindern und saß auf dem Arm des Vaters, als dieser Spenden gegen Pershing-II-Raketen oder für arme Kinder sammelte. Heute, sagte sie der Welt am Sonntag, sei sie selbst keine praktizierende Christin mehr. Aber ihr Sohn bestand darauf, sich taufen zu lassen.

Der Landesverband, den sie zum Erfolg führen will, hat es sich oft so schwer wie möglich gemacht. Er galt lange sogar in der Linken als exzentrisch: Forderungen nach einem "Recht auf Rausch" gehörten ebenso zum Programm wie die Abschaffung des Religionsunterrichts oder die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien. Es gab antisemitische Einlassungen und Sympathien für die kurdische Terrororganisation PKK . Nun zieht man mit einem viel gemäßigteren , gleichwohl teuren Programm in den Wahlkampf, der vor allem ums Thema Schuldenabbau kreist. Ein "Sozialticket" will Schwabedissen, mehr Personal im öffentlichen Dienst, bessere Gehälter für Erzieherinnen – das alte Wünsch-dir-was-Programm der Linken. Sie mag verträglicher im Auftreten sein als viele Genossen; zur kritischen Reflexion der Rolle, die ihre Partei in der Debatte um soziale Gerechtigkeit spielt, sieht auch sie keinen Anlass. Nicht jedem Parteifreund gefällt die konziliante Art von Frau Schwabedissen. Viele haben es sich in der Fundamentalopposition kommod eingerichtet; bei der Wahl zur Spitzenkandidatin bekam sie höfliche 70 Prozent der Stimmen. Aber eine Niederlage am nächsten Sonntag wird sie nicht persönlich nehmen.