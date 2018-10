Der Mann, der ein Hoffnungsträger für Sachsens Linke sein will, weiß, wie man sich ganz unten fühlt. Sebastian Scheel hat als junger Mann von 19 Jahren Müll sortiert. Er stand als Leiharbeiter an einem Förderband in Berlin und stocherte in Hausabfällen. Der Dreck der Hauptstadt zog an ihm vorbei. "Einmal habe ich ein paar entsorgte Bücher mitgenommen", sagt Scheel. Um die habe es ihm leidgetan.

Heute sitzt er in einem dunklen Anzug von Calvin Klein bei einem Milchkaffee im Sächsischen Landtag. Ein schlanker Mittdreißiger, der ein weißes Hemd mit Manschettenknöpfen, Seidenkrawatte und italienische Schuhe trägt. Nichts erinnert mehr an jene Zeit, als er sich mit Hilfsarbeiterjobs etwas dazuverdiente. Salonkommunist nennen ihn Spötter heute. Scheel lächelt darüber. "Im Herzen bin ich Punk geblieben", sagt er. Ein Punk mit Designerbrille.

Ihn wollen viele in der sächsischen Linken für die Landtagswahl 2014 zum Spitzenkandidaten ausrufen. "Wenn die Partei mich will, kann ich mir eine Kandidatur gut vorstellen", sagt Scheel. Für manchen ist er schon "Tillichs härtester Gegner" (Bild) . Doch Härte ist nicht sein auffälligstes Merkmal. Scheel ist ein Suchender. Er testet gern. Sich selbst und andere.

Sebastian Scheel 1975 in Wriezen im Oderbruch geboren, machte Sebastian Scheel sein Abitur in Frankfurt (Oder). Von 1996 bis 2004 studierte er an der Universität Leipzig Politische Wissenschaften, Volkswirtschaft, Philosophie. Von 1999 bis 2004 war er Stadtrat in Leipzig für die PDS, der er sich Mitte der neunziger Jahre angeschlossen hatte. Seit 2004 gehört er dem Sächsischen Landtag an, seit 2009 leitet er dessen Haushalts- und Finanzausschuss. Von 2005 bis 2011 war Scheel stellvertretender Landeschef der Linken in Sachsen.

Er war Mormone und mag Che Guevara . Er begreift sich als Sozialist und fährt Mercedes. Scheel gehört zu einer Generation, die ihre Pubertät in den Nachwendejahren erlebt hat. Als ihre Rebellenphase begann, fiel die Mauer. Als sie nach Antworten suchte, verschwamm alles. Vertreter dieser Generation schätzen klare Konturen und sind trotzdem kompromissfähig. Sie stellen die Sache über die Ideologie.

Selbst politische Gegner loben sein Fachwissen in Finanzfragen

"Da unten läuft eine absurde Debatte", sagt Scheel mit Blick auf den Plenarsaal. "Das Parlament diskutiert über den Solidarpakt, obwohl keine Fraktion an den Hilfen für Ostdeutschland zweifelt." Dies sei, da Sachsen so viele Probleme habe, vergeudete Zeit. Seit 2009 leitet Scheel den Haushaltsausschuss. Er hat sich als Chefankläger im Untersuchungsausschuss zur Sächsischen Landesbank einen Namen gemacht und kennt so ziemlich alle Tricks der Finanzbuchhaltung. Selbst politische Gegner loben sein Fachwissen.

"Im Haushaltsausschuss wirkt Scheel immer moderat", sagt sein Stellvertreter an der Spitze des Gremiums, Peter Patt (CDU). "Aber bei seinen Parlamentsreden nehme ich ihn anders wahr. Darin bürstet er die Landesregierung brüsk ab. Man merkt, dass er die Zustimmung seiner Parteibasis sucht."

Tatsächlich hadern an der Basis vor allem ältere Genossen mit dem Gedanken, Scheel höhere Ämter zu übertragen. Die Linke ringt seit dem Rücktritt ihrer Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch um die Richtung. Scheel gehört zu den jungen Ostdeutschen, die mit pragmatischer Politik an die Macht streben. "Wir können nicht ewig mit DDR-Nostalgie und Dagegen-Sein punkten", sagt er. "Eine nachhaltige Linke muss anders auftreten." Begriffe wie Solidarität und Gleichheit seien der Markenkern. "Doch wir dürfen die Freiheitsrechte nicht vergessen."