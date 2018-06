Dass die warme Jahreszeit sich nähert, kann man kaum noch am Wetter ablesen, denn dazu ist das Wetter viel zu unberechenbar. Himmel, an Ostern hat es geschneit! Heute erkennt man gemeinhin am Ausrufen der Sommerfarbe, dass es wärmer wird. Mal kommt der Sommer in Pastelltönen , mal in Weiß oder Fuchsia. Diesmal kommt der Sommer in Gelb. Und zwar Gelb vom Schlüsselbein bis zum Knöchel. Zu sehen war die volle Gelb-Montur zum Beispiel bei Carven und Elie Saab, auch auf den Schauen von Rodarte, Valentino, Emilio Pucci und Versace .

Gelb ist als Farbe für den Sommer nicht unbedingt eine Überraschung. Gelb macht gute Laune, denn Gelb strahlt. Bei den alten Griechen wurde Gelb mit der Sonne und den Sonnengöttern Helios und Apollo in Verbindung gebracht. Im alten China und in vielen asiatischen Kulturen galt Gelb als Farbe der Glückseligkeit – deswegen war gelbe Kleidung dem Kaiser oder den buddhistischen Mönchen vorbehalten.

Im westlichen Kulturkreis betrachtete man die Farbe lange sehr pragmatisch. Gelb ist extrem gut sichtbar. Deswegen nutzte man es bis ins Mittelalter hinein, um Randgruppen zu markieren. Prostituierte mussten gelbe Kleidungsstücke wie ein Kopftuch oder einen Umhang tragen, um schon von Weitem erkennbar zu sein. Ebenso mussten Ketzer bei ihrer Hinrichtung ein gelbes Kreuz tragen. Bei Ausbruch der Pest wurde in mittelalterlichen europäischen Städten eine gelbe Fahne gehisst. Vielleicht liegt es an diesem schlimmen Erbe, dass Gelb gewissermaßen eine Phantom-Sommerfarbe ist. Sie wird ausgerufen, die Modemagazine quellen über davon – doch kaum eine Frau zeigt sich auf der Straße in Gelb. Wer Gelb trägt, der muss den Mut haben, aufzufallen, vielleicht sogar negativ. Denn Gelb gilt als schwer zu kombinieren und überhaupt als wenig schmeichelhaft, wenn man kein dunkelhäutiger Typ ist – so wie alle knalligen Töne. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten, sich an diese Farbe heranzuwagen. Zu einem helleren Teint lässt sich gut Pastellgelb tragen. Auch finden sich diesen Sommer allerlei Zwischentöne. Carven hat ein Kleid in Ockergelb in der Kollektion. Damit trägt man den Sommer, ohne wie ein Signalmast herumzulaufen. Wer sich trotzdem nicht traut, kann zu Ikea gehen. Das Billy-Regal ist endlich auch in Gelb erhältlich.