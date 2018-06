Der Aufhänger für diese Frage ist eine Szene aus dem Film Bodyguard mit Whitney Houston und Kevin Costner. Houston spielt mit einem Samurai-Schwert herum, Costner sagt: "Watch this!", wirft ihren hauchdünnen Seidenschal in die Luft, der landet fast schwebend auf der Schneide des Schwerts und wird sauber in zwei Teile geteilt. Dann wird geknutscht.

Die Geschichte erinnert an eine alte Legende, die auch in einem Film festgehalten wurde: Demnach stritt sich König Richard Löwenherz im 12. Jahrhundert mit dem Sultan Saladin darüber, wer das bessere Schwert hätte. Richard demonstrierte die Schärfe seiner Waffe, indem er ein dickes Stück Eisen durchschlug, Saladin warf ein Seidentuch in die Luft und durchtrennte es mit einem Schlag.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild. © Jeff J. Mitchell/Getty Images

Kann ein Schwert so scharf sein? Es ist immer schwer, zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Ich habe die Frage Peter Paufler vorgelegt, einem emeritierten Materialwissenschaftler von der Uni Dresden, der vor einigen Jahren in Nature eine Arbeit über die Mikrostruktur von Damaszenerschwertern veröffentlicht hat. Sein Urteil: Saladins Trick hat eine gewisse Plausibilität, weil das mit Schwung bewegte Schwert eine Kraft auf das Tuch ausübt und daran entlangfährt. "Das ist eher ein Sägen als ein Schneiden", sagt Paufler mit Blick auf die Mikrostruktur der Schneide. Das fallende Tuch dagegen übt zu wenig Kraft auf die Schneide aus – selbst wenn die nur Moleküldicke hätte. Hier liegt die theoretische Grenze, schärfer kann kein Schwert sein.

Die Adressen für "Stimmt’s"-Fragen: DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg oderstimmts@zeit.de. Das "Stimmt’s?"-Archiv:www.zeit.de/stimmts

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unterwww.zeit.de/audio