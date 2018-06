Ich schlafe wenig, aber ich träume viel. Manchmal träume ich sogar Musik. Einen der größten Hits meiner Band Chic, I Want Your Love, komponierte ich im Traum. Viele meiner Songs sind auf Träume zurückzuführen, denn ich höre tatsächlich fertige Musik im Schlaf. Deshalb nehme ich seit Jahrzehnten eine Gitarre mit ins Bett, und auf meinem Nachttisch liegt immer ein Aufnahmegerät. Ich schlafe gern mit angeschaltetem Licht, laufendem Fernseher oder lauter Musik. Für meine Freundinnen ist das manchmal anstrengend, sie verbringen ihre Nächte dann lieber in einem anderen Teil des Hauses.

Ich schlafe meistens ziemlich schlecht, alle zwei Stunden wache ich auf. Ich glaube, das ist auf die Zeit zurückzuführen, die ich in einem Kinderheim verbrachte. Da war ich fünf und fühlte mich wie im Gefängnis. Ich war der Gnade von Aufsichtspersonen ausgeliefert. Einer von denen missbrauchte nachts regelmäßig schlafende Kinder. Damit mir das nicht passierte, reduzierte ich meinen Schlaf auf ein Minimum und bemühte mich, wach zu bleiben.

Nile Rodgers 59, wurde Ende der siebziger Jahre als Gitarrist und Komponist der Disco-Band Chic mit Hits wie Le Freak berühmt. Als Produzent verhalf er Madonna zu Welthits wie Like a Virgin und Material Girl. Er lebt in New York

Als ich später wieder bei meiner Mutter wohnte, die mich bekommen hatte, als sie 13 war, versuchte ich oft, nachts in der U-Bahn zur Ruhe zu kommen. Die längste Strecke in New York dauerte ungefähr zwei Stunden, da schlief ich meistens durch. An der Endstation weckte man mich, dann fuhr ich zurück. Wegen meiner Schlaflosigkeit ging meine Mutter mit mir zu vielen Ärzten. Das große Rätsel war, woher ich mit so einem Minimum an Schlaf die Kraft für die Tage nahm. Die Ärzte staunten, als sich herausstellte, dass ich nicht nur ganz normal funktionierte, sondern sogar überdurchschnittlich viel Energie hatte.

Vielleicht war ich deshalb später als Musiker auch so überdurchschnittlich produktiv. Ich schrieb unentwegt Songs für meine Band und für Sister Sledge und produzierte Hits mit Madonna , David Bowie , Duran Duran und vielen anderen. Manchmal muss ich mir anhören, dass ich nicht wählerisch genug gewesen bin. Das stimmt vielleicht, aber es ist mir egal, weil ich immer Spaß hatte. Deshalb arbeite ich auch nur mit Musikern, die ich mag. Mit Madonna zum Beispiel hatte ich eine sehr vergnügliche Zeit, als wir im Studio an Like a Virgin arbeiteten. Aber eines Tages beschimpfte sie einen Techniker, nur weil der mal kurz rausgegangen war, ohne vorher zu fragen. Madonna flippte total aus. Ich war geschockt von ihrem Verhalten und sagte ihr, dass ich es nicht ertrage, wenn so mit Menschen umgesprungen wird. Ich kündigte als Produzent. Für ungefähr fünf Minuten. Aber dann entschuldigte sich Madonna bei allen. Das war mir wichtig, denn ich empfinde meinen Beruf als Traum. Und den lasse ich mir von niemandem vermiesen.

