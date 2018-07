Was macht der normale Mensch eigentlich, wenn er ein neues Auto bekommt? Setzt er sich rein, schaut sich alles an, inhaliert den Riecht-nach-neu-Geruch, probiert im Stand ein paar Knöpfe aus – und liest erst mal sechs bis acht Stunden die Gebrauchsanweisung? Nein. Der normale Mensch fährt einfach mal los. Genau darum ist das Mercedes E-Klasse Cabrio (ansonsten ein gutes Auto) zunächst einmal beunruhigend. Und das, paradoxerweise, weil es gar so sicher sein will.

Es fängt schon beim Gurt an. Kaum hat man sich angeschnallt, fängt das Auto an, seinen Fahrer zu würgen, indem es den Gurt festzurrt. Der Mercedes meint das bestimmt nicht böse, es fühlt sich aber böse an.

Dann will man losfahren, setzt den Blinker und – es blinkt im Außenspiegel und piepst von irgendwoher. Nach einer Weile versteht man – das Auto will sagen: Jetzt nicht rausfahren, da kommt was von links hinten. Nun geht es los, man atmet durch, beginnt die Fahrt zu genießen, alles scheint ruhig, da vibriert trotz ebener Fahrbahn das Lenkrad.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Was will der Wagen nun schon wieder? Ah, er will sagen: Wir haben die gestrichelte Linie überfahren. Immerhin, denkt man, drüberfahren lässt er einen noch selbst. Zu früh gefreut: Wer auf der Autobahn die durchgezogene Linie rechts berührt, der hört erst mal auf, Fahrer zu sein, der Wagen übernimmt die Regie und bremst selber runter. Schließlich der Abstandsmesser, er zeigt, wie groß die Distanz zum Vordermann ist, scheint sie zu gering, flammt ein rotes Dreieck im Armaturenbrett auf, wer dann nicht reagiert, wird angepiepst. So geht es in einem fort: Linker Außenspiegel blinkt gelb, Lenkrad vibriert, Abstandsmesser leuchtet rot, rechter Außenspiegel blinkt rot, warnt geräuschvoll, Wagen bremst runter, man zieht nach links, Lenkrad wehrt sich. Es ist ein einziges Blinken, Piepsen, Vibrieren, Bremsen. Wer fährt eigentlich wen? Ist das hier ein Sportwagen oder ein Hochgeschwindigkeitsrollator?

Vermutlich ist dieses rasante Auto mit all seinen entmündigenden Sicherheitsvorkehrungen auf lange Sicht tatsächlich sicherer. Doch bis man sich daran gewöhnt hat, das dauert. Ergo müsste man sich erst mal ein paar Stunden lang hineinsetzen und nicht fahren, sondern lesen, lesen, lesen. Zum Trost: Die Gebrauchsanweisung ist bei Mercedes in feinstes Leder eingeschlagen. Und: Bei gutem Wetter kann man das Dach öffnen und wird bei der Lektüre schön braun.

Technische Daten

Motorbauart: 6-Zylinder-Benzinmotor

Leistung: 225 kW (306 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 6,4 s

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

CO2-Emission: 175 g/km

Durchschnittsverbrauch: 7,5 Liter

Basispreis: 57.863 Euro

Bernd Ulrich ist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT