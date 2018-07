Er ist ein Passant unter vielen, jener elegant gekleidete ältere Herr, der am Abend des 14. Mai 1912 – ein kühler, trockener Dienstagabend – gegen Viertel nach zehn über den Gänsemarkt in Hamburgs Innenstadt geht. In den Theatern senkt sich gerade der Vorhang, und in den Straßen rundum, wo beliebte Restaurants und Nachtlokale liegen, verschwiegene Spielsalons und exklusive Etablissements für den besseren Herrn, herrscht Hochbetrieb. Hanseaten und Gäste, die es sich leisten können, ziehen die Damengesellschaft und das Glücksspiel hier, in Gassen wie der kleinen Schwiegerstraße, dem doch eher vulgären St. Pauli bei Weitem vor.

Der Schritt unseres einsamen Spaziergängers wirkt allerdings etwas unsicher, wie später ein Augenzeuge bemerkt haben will. Doch ernste Aufmerksamkeit erregt er erst, als er nahe dem Restaurant Ehmke plötzlich zu taumeln beginnt, so heftig und so erschreckend, dass mehrere Passanten herbeilaufen, um ihm zu helfen. Sie setzen ihn vorsichtig auf eine Treppenstufe.

Auch ein Vertreter der Obrigkeit – Wachtmeister Konietzke von der Revierwache 12 – ist gleich zur Stelle. Lautstark und immer wieder fragt er nach Name, Stand, Adresse. Seinen Namen aber will der Hilflose nicht nennen, und überhaupt, so scheint es, ist ihm der schnell größer werdende Menschenauflauf überaus peinlich. Dafür gibt er als Adresse deutlich den Hamburger Hof an, ein Luxushotel am nahe gelegenen Jungfernstieg. In diese Richtung versuchen der Wachtmeister und zwei Männer ihn zu führen, aber schon nach wenigen Schritten bricht der Unbekannte zusammen und verliert das Bewusstsein.

Der König genießt das »Treiben der Weltstadt in all seinen Nuancen«

Eine Autodroschke wird angehalten, ein zufällig vorbeikommender Arzt ruft einige Anweisungen, ein zweiter Polizist mischt sich ein. Schließlich wird der Bewusstlose ins Hafenkrankenhaus gefahren. Als man dort gegen 22.30 Uhr eintrifft, kommt jede Hilfe zu spät: Der Mann ist tot. »Meines Erachtens«, konstatiert der diensthabende Arzt nach einer kurzen Untersuchung, »ist der Tod auf Herzschlag zurückzuführen.«

Papiere führte der Unbekannte keine bei sich. Dass er jedoch »höchsten Gesellschaftsklassen« angehört, scheint der Polizei angesichts seiner exquisiten Garderobe offensichtlich. Die Revierwache 12 gibt daher kurz vor Mitternacht eine »Circulardepesche« mit Personenbeschreibung heraus: »1,65 groß, graues Haar, dito Schnurrbart, dunkelgrauer Jackettanzug, dunkler Überzieher, schwarzer steifer Hut, Schnürstiefel. Wegen Schlaganfall Hafenkrankenhaus. Auf Transport verstorben.« Im Hamburger Hof aber, an der Adresse, die der Tote noch hat angeben können, fragt niemand nach. Da verlässt sich jeder auf den anderen, und so wird das Hotel überhaupt nicht benachrichtigt.

Um 2.40 Uhr am Morgen des 15. Mai erscheint dann ein sehr aufgeregter und ratloser Mann auf der Polizeiwache am Stadthaus: der Direktor des Hamburger Hofes. Einer seiner Gäste, ein dänischer Graf, habe das Haus gegen halb zehn zu einem Abendspaziergang verlassen und sei noch nicht zurückgekehrt. »Es wird ein Unglück vermutet«, notiert Kriminalkommissar Pisselhoy. Als er dem Hoteldirektor die Beschreibung des Toten im Hafenkrankenhaus vorliest, dürfte ihn das schiere Entsetzen seines Gegenübers doch etwas gewundert haben. Allerdings nicht lange. Denn ein dänischer Graf ist der Tote, der da seit Stunden unerkannt in der Leichenhalle liegt und den der Hoteldirektor sofort identifiziert, nicht. Sein voller Name lautet Christian Friedrich Wilhelm Carl von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Es ist Friedrich VIII. , der König von Dänemark.

Seine Majestät – zusammengebrochen in einem Vergnügungsviertel, gestorben in der Autodroschke HH 982, stundenlang anonym und dazu noch mit anderen, bürgerlichen Leichen im Hafenkrankenhaus aufgebahrt – das ist entschieden eine Nummer zu groß für Kommissar Pisselhoy. Er lässt sich die »Effecten« des Verstorbenen aushändigen: »ein Portemonnaie mit 114 Mark und fünf Pfennigen, ein Paar Manschettenknöpfe, eine Kravattennadel, vier Ringe, ein Kneifer, ein Zigarettenetui, zwei Schlüssel, zwei Zettel mit je einer Adresse«. 114 Mark: Das ist ein ziemlicher Batzen Geld.

Den Tod eines regierenden Monarchen, noch dazu unter so peinlichen Umständen, hat es in der Stadtgeschichte noch nicht gegeben. Mehr noch: Nie und nirgendwo ist je ein gekröntes Haupt auf vergleichbare Weise zu Tode gekommen, und so weiß niemand, was nun zu tun, wie zu reagieren ist.