Am 16. Februar 2009 ernennt die Freie Universität Berlin Dr. Annette Schavan zur Honorarprofessorin. Die Auszeichnung würdigt ausdrücklich "ihre geisteswissenschaftliche Exzellenz" und ihr "Werk in Moraltheologie und Praktischer Theologie". Umgehend lässt die Bundesbildungsministerin den neuen Titel im Organigramm ihres Hauses ergänzen. Allen soll klar sein, dass an der Spitze ihres Ministeriums jetzt eine Professorin steht.

Die Begebenheit zeigt: Der jetzt erhobene Vorwurf, sie habe in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben, trifft Annette Schavan an einer empfindlichen Stelle. Ausgerechnet ihre akademische Glaubwürdigkeit ist angekratzt. Dabei zählt sich die konservative Politikerin zu den wenigen Intellektuellen der Regierung. Sie ist eine, die morgens Gedichte liest, während Parlamentskollegen die ersten Polterinterviews im Radio geben; statt parteipolitischer Kampfschriften verfasst sie Visionen für Kirche und Welt. Bei keinem anderen Mitglied im Kabinett fallen Aufstieg, Anspruch und Amt so sehr zusammen wie bei der Bildungs- und Forschungsministerin. Ihr ganzes politisches Kapital verdankt sie Bildung und Wissenschaft.

Jetzt muss Annette Schavan dabei zusehen, wie dieses Kapital schlagartig entwertet wird – und sie sich kaum dagegen wehren kann. Denn zumindest einige der Plagiatsvorwürfe, welche die Internetseite schavanplag für jedermann nachlesbar präsentiert, sind berechtigt. Auf 56 Seiten hat ein Anonymus in Schavans Doktorarbeit zum Thema Person und Gewissen aus dem Jahr 1980 Übernahmen aus anderen Werken entdeckt, ohne dass die Autorin diese ausreichend gekennzeichnet hätte.

Plagiate im Alltag Plagiate im Alltag Der Fokus der Plagiatsjäger richtet sich meist auf Prominente. Doch wie verbreitet ist das Abkupfern unter Studenten? Um das herauszufinden, befragten Soziologen der Universität Leipzig rund 400 Studierende. Dabei standen sie vor dem bekannten Problem, dass Menschen bei unangenehmen Themen selten ehrlich sind. Also griffen die Forscher zu einem Trick. Um absolute Anonymität zu gewährleisten, kombinierten sie zwei Fragen. Die erste lautete: »Haben Sie beim Schreiben einer Haus- oder Abschlussarbeit schon einmal bewusst eine Textpassage aus einem fremden Werk übernommen, ohne diese als Zitat zu kennzeichnen? « Frage zwei hieß: »Hat Ihre Mutter in den Monaten Januar, Februar oder März Geburtstag?« Die Studierenden mussten lediglich angeben, ob ihre Antworten auf beide Fragen gleich – also zweimal Ja oder zweimal Nein – oder verschieden waren. Geht man davon aus, dass erwartungsgemäß 25 Prozent der Studenten die Frage nach dem Geburtstag der Mutter mit Ja beantworten, kann man auch die Antwortquoten auf die erste Frage errechnen. Die Ergebnisse, die kürzlich in der Zeitschrift Public Opinion Quarterly publiziert wurden, stimmen bedenklich. Danach geben 22,3 Prozent der Studierenden zu, dass sie schon einmal zumindest teilweise abgekupfert haben. Zu einem Vollplagiat bekannten sich 1,6 Prozent der Befragten. Ohne den Schutz der Anonymität outen sich nur 7,3 Prozent beziehungsweise 1 Prozent der Befragten. »Hochgerechnet auf die Universität Leipzig, werden demnach pro Jahr mindestens 50 vollständig plagiierte Arbeiten eingereicht«, rechnet Ivar Krumpal, einer der Forscher, vor. Die Zahl teilweise plagiierter Arbeiten pro Jahr müsste im vierstelligen Bereich liegen.

In den meisten Fällen kopierte die Doktorandin Schavan nur wenige Wörter oder Fragmente eines Satzes ohne Quellenangabe. Dann wiederum nennt sie zwar den Stichwortgeber in einer Fußnote, ohne aber klarzumachen, dass nicht nur die gekennzeichnete Stelle, sondern auch ihr folgender Text konkrete Wendungen oder Gedanken ebendieses Autors wiedergibt.

Längst nicht alle Verfehlungen erweisen sich als Plagiate

Auf Seite 263 schreibt Schavan etwa über Thomas von Aquin, er formuliere "den allgemeinsten Grundsatz der handlungsbezogenen praktischen Vernunft: das Gute ist zu tun, das Böse ist zu meiden", sowie später "Der Mensch steht im Widerstreit der Interessen, Bedürfnisse und Güter. Er muss abwägen..." Ganz ähnlich liest es sich bei dem Theologen Wilhelm Korff, der schreibt: "Das erste und allgemeinste Prinzip der handlungsbezogenen praktischen Vernunft, nämlich: das Gute ist zu tun und anzustreben, das Böse ist zu meiden" sowie: "Der Mensch steht im Widerstreit von Interessen und Gütern. (...) Er muß zwischen ihnen abwägen." Zwar hat Schavan Korff zuvor erwähnt, jedoch nicht nach diesem Satz. Das jedoch wäre nötig gewesen.