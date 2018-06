Wunderbarerweise hält sich der Klamauk in Grenzen. Sönke Wortmanns Filmkomödie Hochzeitsvideo ist zwar vollständig aus Klischees zusammengesetzt – aus allem, was einem so in den Sinn kommt, wenn man an eine Hochzeit mit Hindernissen denkt –, er verzichtet auch auf keine der naheliegenden Pointen. Es gibt die Schwiegereltern, die sich nicht mögen, es gibt den bedrohlich potenten Ex-Lover der Braut, es gibt den entgleisenden Junggesellenabend zuvor, es werden natürlich, man fasst es kaum, die Eheringe verbummelt, und ebenso selbstverständlich wird der Termin beim Standesamt versäumt.

Trotzdem hält sich der Reigen der erwartbaren Schrecknisse und slapsticknahen Verzögerungen in einer gewissen Balance. Von Schwerelosigkeit und Anmut zu sprechen wäre Übertreibung, aber es ist tatsächlich so – und für den deutschen Film schon Wunder genug –, dass Sönke Wortmann nicht alles bis zum Letzten erzählt. Er walzt seine Figuren nicht zur vollen Plattheit aus.

Wenn man sich den Regisseur als Goldschmied denken wollte, könnte man sagen: Er lässt seinen Schmuckstücken noch ein Halbrelief. Die Patchworkfamilie der Braut besteht aus den linksalternativen und Althippie-Elementen, die sie der adeligen Familie des Bräutigams naturgemäß zum Graus machen müssen, aber beide Schwiegerelternpaare lappen doch über den Rand der Karikatur heraus. Sie sind nämlich nicht nur voll gegenseitigen Hochmuts, sondern auch – schüchtern. Sie stelzen durch das Gehege der Hochzeitsfeierlichkeiten wie Wildvögel, die man ihres natürlichen Biotops beraubt hat.

Der Bräutigam ist anders

Und ähnlich hält sich die Figur des Bräutigams jenseits des Karrieristenklischees, das die Brauteltern in ihrer Hippieperspektive von ihm entwerfen wollen. Er ist der aalglatte Typ nicht und nicht die strebsame Unschuld, die seine Eltern in ihm sehen wollen, er ist etwas ganz anderes, vielleicht auch auf ganz andere Weise töricht, aber wie und auf welche Weise genau, das buchstabiert der Film nicht aus. Er lässt den Schauspieler Marian Kindermann einfach die Differenz markieren, und das war’s.

So ist bei jeder Figur zu sehen, wie Wortmann sie zwar zu jener Deutlichkeit befördert, die offenbar für unabdingbar gehalten wird, um deutsche Zuschauer zum Lachen zu bringen, aber nicht über dieses Maß hinaus. Die Freundinnen der Braut finden auf ihrer hen night zu den peinlichen Exzessen, die sich der Voyeur davon erhofft (einschließlich der Festnahme wegen Volltrunkenheit und Urinierens in der Öffentlichkeit), aber es werden auch gescheiterte Lebensentwürfe sichtbar – beziehungsweise eben gerade nicht sichtbar, sondern nur ahnbar.

Die mandeläugige Kioko, unnahbar gespielt von Milena Karas, kotzt auch ohne Alkohol, weil sie so unnahbar leider nicht war, sondern sich von ihrem Chef schwängern ließ. Mandy, mit greller Bitterkeit gespielt von Janina Sachau, versucht das Verfallsdatum ihrer Jugend zu fälschen, indem sie sich das Rückentattoo, das noch ein Porträt David Hasselhoffs zeigt, in eines von Johnny Depp umtätowieren lässt. Nur die Braut selbst (Lisa Bitter) in ihrer sehnigen Zähigkeit wirkt unzerstörbar und darum ungreifbar – aber man ahnt schon, dass in dieser Robustheit vielleicht ein Eheproblem heranreifen könnte.



Alle diese sonst kräftig karikierten Gestalten führen eine Andeutung von Schicksal mit sich, die etwas von dem aufruft, was die deutsche Filmkomödie selten mobilisiert: nämlich die Fantasie. Voraussetzung dafür, und das verblüfft bei dem Klamaukstoff noch mehr, ist die Diskretion, die Sönke Wortmann auch bei seinem hauptsächlichen Stilmittel walten lässt. Das titelgebende Hochzeitsvideo, suggeriert er, sei von einem Freund des Bräutigams und einer Schwester der Braut mit Handkameras aufgenommen worden. Aber die schwankenden Bilder dominieren nicht den ganzen Film, sie werden nur immer mal eingesetzt, was ein Pedant durchaus als Mangel an Konsequenz tadeln könnte. Tatsächlich ist es jedoch gerade der Mangel an Pedanterie, der den Film vor der letzten Albernheit rettet. Wer Geschmacklosigkeiten sucht, wird durchaus fündig werden. Aber im Ganzen ist der Film nicht ohne Geschmack, nicht ohne eine ironisch hochgezogene Braue des Regisseurs, die signalisiert, dass hier die Klischees nur zitiert werden, weil in ihnen die Ängste formuliert sind, die sich auf jede Eheschließung richten und die darum nicht lächerlich sind – aber zum Lachen.

