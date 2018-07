Zum Schlimmsten, was die Grammatik uns erlaubt, gehören die vorangestellten Attribute: die Beifügungen aus allen Wortarten, die wir in beliebiger Menge zwischen Artikel und Substantiv schieben dürfen. Ihre Häufung markiert einen Tiefpunkt der Verständigung und wird doch unter Sprachfreunden selten beklagt – ja, der Duden selber verwendet sie, und dies bis zur Lächerlichkeit. Wie, zum Beispiel, definiert er das Vorurteil? Es ist " eine ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig gefasste oder übernommene, meist von feindseligen Gefühlen gegen jemand oder etwas geprägte Meinung " . Eine Meinung, aha! Nach nicht weniger als 18Wörtern zur näheren Bestimmung erfährt der Leser, dass es eine ist. Weiß er, bei "Meinung" angekommen, noch, was er alles über sie gelesen hat? Natürlich nicht; nicht einmal ein Gedächtniskünstler würde das schaffen. Liest er also zurück? Ja, wenn er wirklich interessiert ist; sonst vielleicht als einer unter hundert.

Der Sender, wie er in der Linguistik heißt, hat also den Empfänger entweder geärgert oder vollkommen an ihm vorbeigeschrieben. Und dies ohne jede Not! Es gibt ein so einfaches, schlüssiges, angenehm zu lesendes Satzmodell, das dieses Problem auf Anhieb löst. Der Schreiber nennt erst die Sache oder die Person – und dann ihre Eigenschaften: "Ein Vorurteil ist eine Meinung, die ..."

Doch mit erhabener Gleichgültigkeit gegenüber dem Leser (oder mit perversem Stolz auf die souveräne Beherrschung eines grammatisch abgesegneten Unfugs) zelebrieren viele Berufsschreiber das Unzumutbare. In einer renommierten deutschen Zeitung so: " Die fast ausschließlich ästhetisch argumentierende und ob der Koproduktion von naturgemäß hehrem Kino und selbstredend unfeinem Fernsehen pikiert die Nase rümpfende Kritik ..." 20 Wörter zur näheren Bestimmungen einer unbekannten Sache, die dem Leser gleichsam auf dem Gnadenwege doch noch übermittelt wird. Besser: " Eine Kritik, die ..."

Was für ein schönes, Klarheit schaffendes Instrument kann er sein, der angehängte Nebensatz! Er ist es nicht immer. Aber mit ein paar großartigen Exemplaren fangen wir an. (Lektion 14)