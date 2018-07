August (gesprochen o:gest) Strindberg, an dessen 100. Todestag wir hier erinnern, zeigte sich auf Fotografien, die er am liebsten mit Selbstauslöser herstellte, als ein Mann mit brennend ruhigen Augen: gerade so, als sei er in der Lage, jede Wand, jedes Kleid und jede Haut mit seinem Flammenblick zu durchsengen.

In Strindbergs Gespenstersonate , einem der großen Vorreiterwerke des modernen Theaters, entblößen, durchschauen, überführen und richten einander Menschen, die seit Jahrzehnten in einem alten Haus zusammenhocken. Alle leben auf einem Fundament von unabgegoltener Schuld. Auf diesem Fundament, so spürt man beim Lesen, wandeln wir noch immer – und Strindberg hat es fixiert. Seine Figuren hassen einander, und sie klammern sich aneinander fest, sesshafte Schiffbrüchige, denen der letzte Besitz wegsinkt. Sie verlieren die Welt, ihre Sprache, das eigene Ich. Und es treibt sie der Drang, diesen Verlust noch zu beschleunigen, damit Erlösung eintritt. Der Protagonist der Gespenstersonate , der Student, sagt: »Mich überkommt zuweilen ein rasendes Verlangen, alles zu sagen, was ich denke; aber ich weiß, dass die Welt zusammenstürzen würde, wenn man wirklich aufrichtig wäre.«

Strindberg, geboren am 22. Januar 1849 in Stockholm, gestorben ebenda am 14. Mai 1912, war ein Mann, der drei Ehen einging und ruinierte, zwei davon mit Schauspielerinnen, die in seinen Stücken seine Frauenfiguren spielten, er erlitt Depressionen, führte Prozesse, durchtobte Sinnkrisen, und er fühlte sich zeitlebens von der Justiz verfolgt. Liest man seine Stücke, hat man das Gefühl, man belausche einen Einzelnen im vielstimmigen, rasenden Selbstgespräch. Er ist ein aufs Strafen versessener, wütender Dramatiker, aber man ahnt, dass sich in der Robe des Richters noch ein anderer verbirgt: ein tollkühner Befreier und Gefängnisausbrecher, der nichts unversucht lassen wird, die Verdammten doch noch zu retten und ins Freie zu schleusen.

August Strindberg, so scheint es, hat sich in seinen Dramen an einem Satz aus Dostojewskis Brüdern Karamasow orientiert: »…niemand auf Erden darf über einen Verbrecher zu Gericht sitzen, ehe er nicht eingesehen hat, dass er ebenso ein Verbrecher ist wie jener, der vor ihm steht, und dass er an dem Verbrechen des vor ihm Stehenden vielleicht die meiste Schuld trägt.«

Wer es aushält, ihn zu lesen, kann sich an seinem Blick wärmen, ohne verbrannt zu werden. Einer seiner größten Leser, Franz Kafka, hat das Phänomen in einer Tagebuchnotiz beschrieben: »Besserer Zustand, weil ich Strindberg gelesen habe. Ich lese ihn nicht, um ihn zu lesen, sondern um an seiner Brust zu liegen. Er hält mich wie ein Kind auf seinem linken Arm. Ich sitze dort wie ein Mensch auf einer Statue. Bin zehnmal in Gefahr, abzugleiten, beim elften Versuche sitze ich aber fest, habe Sicherheit und große Übersicht. (...) Der ungeheure Strindberg. Diese Wut, diese im Faustkampf erworbenen Seiten.«

Es klingt hier etwas an, was den Dramatikern von heute eher fehlt: die Lust, sich mit den Geistern zu schlagen, die Bereitschaft, sich Prügel einzufangen beim Schreiben, im Kampf mit sich selbst.