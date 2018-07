27,8 Milliarden Euro. So viel Geld zahlen die 30 größten Konzerne aus dem Dax an ihre Aktionäre . Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr und fast so viel wie im Rekordjahr 2008, bevor die Krise auf die deutsche Wirtschaft durchschlug. Den Unternehmen geht es also wieder prächtig. Ihre Chefs sind optimistisch, die Aktionäre beglückt. Gute Laune für alle! Das ist die Botschaft in diesen Wochen der Hauptversammlungen. Sie trügt.

Wer Anteile an einem Unternehmen hält, sollte auch etwas von dessen Gewinnen abbekommen. Das ist der Sinn der Dividende . Macht das Unternehmen hingegen Verluste, gibt es auch nichts zu verteilen. Es ist eine simple Logik, doch sie wird zunehmend durch eine andere Logik ersetzt: Die Dividende soll die Aktionäre bei Laune halten. Unabhängig davon, wie gut es dem Unternehmen geht.

Beispiel Lufthansa : Die Fluggesellschaft hat angekündigt, 3.500 Stellen zu streichen . Im vergangenen Jahr machte sie 13 Millionen Euro Verlust. Gleichzeitig will sie knapp 115 Millionen an Dividenden verteilen. Es ist eine Gewinnbeteiligung aus Reserven. Dabei könnte die Lufthansa das Geld selbst gut gebrauchen, um zum Beispiel ihre Flotte zu erneuern oder ihren Service zu verbessern. Auch der Energieriese E.on und der Stahlkonzern ThyssenKrupp zahlen in diesem Jahr wieder eine Dividende, obwohl sie das vergangene Jahr mit Verlusten abgeschlossen haben.

Andere Konzerne haben zwar einen Gewinn gemacht, schütten aber mehr aus, als sie verdient haben. Für den Rückversicherer Munich Re zum Beispiel war 2011 ein Jahr der Naturkatastrophen und damit kein gutes Jahr. Der Gewinn brach auf 700 Millionen Euro ein. Trotzdem schüttet der Konzern 1,1 Milliarden an seine Aktionäre aus. Seit mehr als 40 Jahren hat das Unternehmen die Dividende nicht gekürzt. Es soll ein Signal der Stärke sein und zeigen, wie zuversichtlich der Vorstand in die Zukunft blickt.

Mit einer stabilen Dividende kauft sich ein Unternehmen den Glauben an den eigenen künftigen Erfolg. Nur sagt sie gar nichts über die Zukunft aus. Sie kommt, ob es nun Gewinn oder Verlust gab, aus dem Bestand, also aus vergangenen Geschäften.

Nirgends klaffen Erfolg und die Erfolgsbeteiligung so weit auseinander wie bei der Deutschen Telekom. Der Gewinn brach zuletzt dramatisch ein, dennoch verspricht der Konzern eine stabile Ausschüttung. Kaum eine Dax -Aktie ist, gemessen an ihrem Kurswert, rentabler als die der Telekom. Manchem T-Aktionär mag das wie eine Wiedergutmachung vorkommen für die frustvollen Jahre der »Volksaktie«. Doch der Bonner Konzern lebt seit Jahren von der Substanz. Das Geld fehlt der Telekom für neue Netze oder für die Forschung und Entwicklung. Damit wiederum gefährdet das Unternehmen künftige Gewinne und letztlich seine Zukunft.

Die Firmen sollten sich trauen, den Anlegern diese Wahrheit zu sagen.