In den USA beschwört gegenwärtig die sehr erfolgreiche Fernsehserie PanAm die wunderbare Traumjet-Welt der Luftfahrt aus den ersten Nachkriegsjahrzehnten herauf. Die Flugzeuge wurden damals Clipper genannt, die Passagiere endlos mit Drinks und feinem Futter verwöhnt, die Flugbegleiterinnen waren perfekt gestylte Puppen mit endlos langen Beinen (ja, so sexistisch ging es seinerzeit zu), und die Flugkapitäne gondelten als omnipotente Herren der Lüfte von Kontinent zu Kontinent.

Offenbar kursieren bei der hoch defizitären AUA seit einiger Zeit Kopien dieses Fernsehmärchens, an dem sich das fliegende Personal kollektiv berauscht. Es sabotiert jeden Versuch des neuen Eigentümers Lufthansa, die strukturell aufgeblähte Fluggesellschaft in absehbarer Zeit auf einen profitablen Kurs zu manövrieren. Am vergangenen Wochenende mussten 24 Linienflüge gestrichen werden, weil sich das Bedienungspersonal reihenweise aus heiterem Himmel unfit to fly gemeldet hatte – eine präventive Option zur Unfallverhütung also dazu benutzte, einen wilden Streik anzuzetteln, wie wohl unterstellt werden muss. Zur Erinnerung: Die traditionsreiche Fluggesellschaft PanAm, einst das aeronautische Aushängeschild der USA, war 1991 sehr unsentimental in den Konkurs getrudelt, weil es verabsäumt worden war, das Geschäftsmodell an die Bedingungen des liberalisierten Luftverkehrsmarktes anzupassen.

In Zeiten der Billigflieger verteidigt nun mit rabiater Schubumkehr der Betriebsrat der AUA, in seiner Uneinsichtigkeit nur mit der Lehrergewerkschaft vergleichbar, die luxuriösen Privilegien der altgedienten Piloten, welche die Fluglinie ausbluten lassen. Und sei es um den Preis der Kundenvertreibung. Noch immer dürften die Herren nicht realisiert haben, dass ihr national carrier kein Staatsbetrieb mehr ist, sondern nunmehr nach den Gesetzen der Marktwirtschaft operieren muss. Diese erlauben allerdings nicht, analog zum Kerosinzuschlag auch einen Patrioten-Aufpreis einzuheben. Die Geduld der Lufthansa dürfte bald an ihr Ende gelangt sein. Im manager magazin deutet Konzernchef Christoph Franz nun an, wohin der Sinkflug führt: "ob man etwa noch mal ein Stück kleiner werden muss", um in die Nische einer Regionalgesellschaft zu passen. Macht Sinn bei einer Airline, bei der doch so viele Piloten nicht fit genug sind, den Flugbetrieb zu gewährleisten.