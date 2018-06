Paul Breitner gegen Berti Vogts, »linke Medienmafia« gegen Springer – und der Deutsche Fußball-Bund Seit’ an Seit’ mit südamerikanischen Militärs und einem Nazi-Offizier: Die Kontroverse um die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien erzählt viel über den gesellschaftlichen Wandel in der Bundesrepublik. Denn anders als heute, da über die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine eher vorsichtig gestritten wird, geriet das Thema Sport und Menschenrechte damals, in den Zeiten von Kaltem Krieg und RAF-Terror, noch heftig zwischen die ideologischen Fronten.

Der Gastgeber Argentinien stand 1978 seit mehr als zwei Jahren unter dem Stiefel eines Militärregimes, das sich in einem Dritten Weltkrieg gegen eine moskauhörige Internationale wähnte. Die Generäle in Buenos Aires gaben sich zwar alle Mühe, ihre Terrorherrschaft zu verschleiern. Doch schon im Januar 1977 berichtete Amnesty International von Tausenden politischen Gefangenen und 15.000 »Verschwundenen«, wie die Opfer von Entführung, Folter und Mord im Jargon des Regimes hießen.

»Bild am Sonntag« preist die Militärdiktatur

Die Menschenrechtler waren es denn auch, die das Thema in die bundesdeutsche Öffentlichkeit trugen. In gemeinsamen Aktionen mit Studenten und Kirchenleuten sollten die Fußballfans auf die Lage in Argentinien aufmerksam gemacht werden: Vor den Stadien wurden Anstecker mit Slogans wie »Fußball ja – Folter nein« verteilt, es gab Ausstellungen und Vorträge, Flugblatt- und Briefaktionen. Den Boykott des Turniers durch die Nationalmannschaft forderte allerdings niemand.

Doch bei den Ideologen des »unpolitischen Sports« löste allein der Hinweis auf die Junta-Opfer blanke Empörung aus. Ein Jahr vor dem Turnier – Argentinien und der amtierende Weltmeister Deutschland waren sich gerade in einem Freundschaftsspiel begegnet – wagte ein evangelischer Pfarrer, in der Fernsehsendung Das Wort zum Sonntag zu fragen, wer denn »unsere Freunde« in Argentinien seien: die politisch Verfolgten oder die Machthaber? Der DFB-Chef und Vorsitzende des WM-Organisationskomitees, Hermann Neuberger, schäumte. Die Sendung solle nicht politisieren, sondern »den gläubigen und bekennenden Christen darauf einstimmen, den Alltag einmal abzustreifen und die Nähe Gottes zu suchen«, belehrte der Funktionär den zuständigen Intendanten.

Neubergers Intervention konnte allerdings nicht verhindern, dass die Kontroverse weiterging und in den Wochen unmittelbar vor Turnierbeginn hochkochte. Im März 1978 fragte die WDR-Sendung Monitor die Nationalspieler nach ihrer Meinung. Paul Breitner und Berti Vogts ließen sich nicht lange bitten. Breitner, der gerne als rebellischer Einzelgänger auftrat und sich ohnehin nicht mehr im Kader befand, empfahl seinen ehemaligen Teamkollegen, dem argentinischen Präsidenten Jorge Videla als Zeichen des Protestes den Handschlag zu verweigern. Berti Vogts wollte dagegen energisch wissen, ob der Reporter vom WDR die gleiche Frage gestellt hätte, wenn die WM in der Sowjetunion stattfände.

Damit lieferte der rechte Verteidiger seinen Kritikern eine Steilvorlage. »Berti Vogts gewinnt zunehmend politisches Profil«, spottete die Süddeutsche Zeitung, »ein scharfer Terrier, nicht nur auf dem grünen Rasen.« Selbst die FAZ, die ansonsten mit Sympathie auf Vogts blickte, war verwundert und attestierte dem künftigen Jugendtrainer des DFB gar mangelnde Eignung für das Amt: »Als er sich während der Schleyer-Entführung für die Todesstrafe aussprach, glaubte man noch an eine Art akustischer Affekthandlung. Daran mag man jetzt nicht mehr glauben. [...] Gesetzt den Fall, man hätte einen begabten Fußballspieler zum Sohn – sollte man ihn in die Obhut dieses Mannes geben?«

Freudige Unterstützung bekam Vogts indes aus dem Hause Springer. Ein Leitartikler der Welt huldigte ihm als aufrechtem Gegenbild zum scheinheiligen Paul Breitner: »Nun gehört ganz sicher einiger Mut dazu, im fremden Lande einem Staatschef die Hand zu verweigern. Es gehört aber unvergleichlich viel mehr Mut dazu, im eigenen Land einer ganzen Medienmafia ins Gesicht zu sagen: ›Würden Sie die gleiche Frage stellen, wenn die Spiele in der Sowjetunion stattfinden würden?‹ [...] Berti Vogts hat uns allen eine Lehre erteilt.« Breitner dagegen habe keine moralischen Bedenken gehabt, 1974 einen Vertrag bei Real Madrid in Franco-Spanien zu unterzeichnen: »Damals betraf seine einzige Klage über humane Benachteiligung die Tatsache, daß er seinen schicken Maserati aus steuerlichen Gründen nicht ins gelobte Pesetenland mitnehmen konnte.«