Mit neun Metern Körperlänge ist die Empfangsdame recht groß geraten. Eine zierliche Riesin, die eine Clownsmaske trägt, hin und wieder einen Tanz aufführt und dazu »I did it my way« singt. Seit der Eröffnung im Jahr 1991 begrüßt Jonathan Borofskys Ballerina Clown die Besucher des Aachener Ludwig Forums.

Die Tänzerin im Tutu steht im Hof des funktionalen Klinkerbaus aus dem Jahr 1928, der einst die größte Produktionsstätte von Regenschirmen in Europa beherbergte. Heute trifft man in der weitläufigen und lichtdurchfluteten Scheddachhalle auf Klassiker der Pop-Art, der Graffitimalerei, der Leipziger Schule oder der russischen Konzeptkunst. Herausragende Werke namhafter Künstler, jeweils zu einer Zeit erworben, als der Markt sich noch nicht für sie interessierte: Siebdruckdosen von Warhol, Lichtensteins Comicstrips, Kamelskulpturen von Nancy Graves. Die Sammler Peter und Irene Ludwig haben diese Ikonen der Nachkriegskunst zusammengetragen. Sie lebten in Aachen, wo ihre Schokoladenfabrik stand. Von hier aus versorgten sie Museen in aller Welt mit Sammlerstücken. Der Name Ludwig Forum ist Programm: ein Haus der Kunst, das nie ein Museum sein sollte. Obschon eine städtische Einrichtung, war es als Plattform gedacht, auf der die zeitgenössischen Neuerwerbungen des Sammlerpaares im fliegenden Wechsel der Öffentlichkeit präsentiert werden sollten, eine permanente Documenta im Miniaturformat. So wollten es die Ludwigs, und so machte es die Stadt. Sie war auf die Werke der Sammler angewiesen.

Ohne das Ehepaar Ludwig wäre nicht nur die Aachener Museumslandschaft undenkbar. Schenkungen und Dauerleihgaben ihrer Sammlung, die insgesamt etwa 14.000 zum Teil höchst kostbare Objekte verschiedener Länder, Epochen und Gattungen umfasst, sind heute in mehr als 20 Museen untergebracht, von Bamberg bis Wien, von Köln bis Peking.

Das Aachener Ludwig Forum ist mit 3.000 Werken gut bedient, obwohl viel Erstklassiges in größere Häuser abwanderte. Dabei soll der kleine, aber feine städtische Besitz, etwa die 300 Videoarbeiten von Hochkarätern wie Bruce Nauman, John Baldessari, Richard Serra, Laurie Anderson und Nam June Paik, nicht unterschlagen werden, so viel Autonomie muss sein. Und es darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass das Forum mittlerweile ein ganz normales Museum ist, in dem der Besucher zuverlässig Dauerbewohner antrifft wie Jenny Holzers Lichtband, Nam June Paiks Videoskulptur Erde, Mond und Sonne oder die Kopffüßler von Horst Antes, die den Garten bevölkern. Dazu gibt es immer wieder Wechselausstellungen, in denen nicht nur Werke des Sammlerpaares eine Rolle spielen.

Kunsthistorisch ist es allerdings überaus interessant, sich mit diesen Werken zu beschäftigen, was Brigitte Franzen, seit 2009 Museumsdirektorin, in thematischen Präsentationen beweist. Und dabei zum Beispiel herausstellt, dass Aachen in den sechziger Jahren ein wildes Nest war. Hier holte sich Joseph Beuys eine blutige Nase, als er sich im Audimax der Technischen Hochschule mit Wolf Vostell und anderen Aktionisten künstlerisch austobte und ein empörter Student zuschlug. Und die kleine Galerie »Gegenverkehr« zeigte schon 1968 eine Retrospektive Gerhard Richters. Die Ludwigs stellten ein Jahr später die jungen amerikanischen Pop-Artisten und 1970 die porengenauen Porträts und chromblitzenden Wohnwagen der Fotorealisten aus – und ernteten damit Spott in einer Zeit, in der Abstraktion en vogue war und Figürliches als antimodern galt. Die Documenta hatte erst 1972 Hyperreales im Programm – mit Unterstützung der Sammlung Ludwig. Mit 40 Jahren Abstand bewertet Brigitte Franzen die Produktion der amerikanischen Bildermacher ganz neu: als Ausdruck und zugleich Kommentar zur Flutwelle aus Filmen, Fotos und Werbetafeln, die sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts aufgebaut hat und seither den Globus überschwemmt. Ein früher Beitrag zur Debatte um den Iconic Turn. Viel Gegenwind gab es auch, als Peter und Irene Ludwig Ende der siebziger Jahre Osteuropa und den Fernen Osten entdeckten und dort einkaufen gingen. Da waren dann nicht nur Objekte von Ilja Kabakow und Ai Weiwei dabei, sondern auch jede Menge sozialistisch realistische Staatskunstwerke. Die Aachener Sammler waren beseelt von der Idee der Verständigung zwischen Ost, West und dem Rest der Welt. Wurden sie auch da verkannt? An die Antwort auf diese Frage will Franzen sich als Nächstes machen: Peter Gabriel jedenfalls fing erst in den Achtzigern an, globale Musik zu sammeln. Und Okwui Enwezors Weltkunst-Documenta fand noch viel später statt, im Jahr 2002.