Occupy Deutschland war eigentlich schon tot. Ganze sechzig Leute haben den Winter über in ein paar Zelten vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt ausgeharrt , insgesamt acht Monate lang. Sie hatten erlebt, was die Occupyer, die weltweit gegen den Finanzkapitalismus protestieren, auch in ihrem Mutterland USA erfahren haben: dass immer häufiger Obdachlose, Drogenabhängige und in Frankfurt auch gestrandete Rumänen zu ihnen gezogen waren und die Aktivisten zusehends in die Rolle von Sozialarbeitern gerieten.

Aber ab Mittwoch soll die Bewegung wiederbelebt werden: Das Bündnis Blockupy Frankfurt hat in ganz Europa zum Sturm "ins Herz der Bestie" aufgerufen. "Die Bestie", das ist nicht nur die Europäische Zentralbank; es ist auch die Bundeskanzlerin, die für Sparmaßnahmen und Fiskalpakt steht. Tatsächlich ist das Wort Sparen unter linken Aktivisten zum Inbegriff der Unterdrückung geworden: Ideologische Grundlage der Occupy-Bewegung ist das Buch Schulden – Die ersten 5000 Jahre, in dem der Anthropologe und Aktivist David Graeber den Begriff Schuld als schieren Mythos beschreibt. Graeber, Sohn eines amerikanischen Anarchisten, wird am Donnerstag in Frankfurt vor seinen Anhängern lesen.

Vier Tage lang soll das Bankenviertel lahmgelegt werden; mit Leitern und Schlauchbooten, Papp-Panzern, Großpuppen und Einkaufswagen, Fässern und Schutzanzügen will man gegen "Spardiktat und Militarisierung der Gesellschaft" protestieren. Beschäftigte der EZB sollen daran gehindert werden, das Gebäude zu betreten, der Betrieb soll so blockiert werden. Ein Flugblatt der Autonomen forderte die Bevölkerung höflich dazu auf, sperrigen Müll auf die Straße zu stellen – womöglich in der Hoffnung, Wurfgeschosse darin zu finden.

Die Polizei rechnet mit bis zu 40.000 Demonstranten, viele davon aus Griechenland , Italien und Spanien , wo vor genau einem Jahr die Proteste der Indignados, der Empörten, den weltweiten Auftakt bildeten. Weil in Frankfurt die letzte Großdemonstration am 31. März mit zerbrochenen Fensterscheiben und brutalen Angriffen auf Polizisten eskaliert war, hat das CDU-geführte Ordnungsamt nun sämtliche 17 Blockupy-Veranstaltungen untersagt – nicht nur Blockaden und Demonstrationen, auch einen Auftritt von Konstantin Wecker , Diskussionen über Nationalismus und Ernährungssouveränität oder "Lava 303 – Band und Feuershow" und was sonst noch so alles auf dem umfangreichen Programm steht.

Das ist nicht nur für die schwarz-grüne Stadtregierung eine enorme Belastung. Die Grünen haben ihre Anhänger zwar nicht zur Beteiligung aufgerufen – aber das komplette Verbot scheint ihnen überdimensioniert und undemokratisch. Die Linke hingegen freut sich: Sahra Wagenknecht, deren Landesverband in NRW eben aus dem Landtag flog, will auf jeden Fall trotz Verbots demonstrieren gehen.

Für die Occupy-Aktivisten sind die Aktionstage allerdings nicht nur ein Segen. Denn zum Schutz der EZB soll nun auch das Camp geräumt werden; am Mittwoch ist offiziell Schluss, wenn nicht das Bundesverwaltungsgericht noch anders entscheidet. Die Zelte sollen weg.

"Wir wollten immer nur friedlichen Protest, und ich werde alles dafür tun, dass es friedlich bleibt", sagt Costantino Gianfrancesco, 35, Langzeitstudent der Politik, Gewerkschafter und Occupyer der ersten Stunde, außerdem Mitglied der Grünen. "Allerdings mache ich einen Unterschied zwischen Gewalt und Sachbeschädigung."

Wie viele Occupyer hat auch Gianfrancesco seine ersten Erfahrungen bei den Globalisierungsprotesten in Genua, Davos und Heiligendamm gesammelt. Was damals, wie David Graeber sagt, mehr Karneval war, sei durch die Verelendung infolge der Krise für viele Menschen heute "bitterer Ernst", das werde man in den kommenden Tagen auch merken. "Wenn hier am Mittwoch wirklich das Camp geräumt wird", sagt Costantino Gianfrancesco, "dann kann ich für nichts mehr garantieren."