Der Zeitgeist ist ein flüchtiger Gesell. Am Sonntag hat er der NRW-SPD fast 40 Prozent geschenkt; so viel hat die Partei im Bund zuletzt vor zehn Jahren geschafft. Danach ging’s bergab auf 23 Prozent in der jüngsten Bundestagswahl – das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Parallel zur Wiedergeburt der Sozen: das Lazarus-Erlebnis der Lindner-FDP an der Ruhr mit fast neun Prozent. Vor ein paar Wochen noch lag die Bundespartei im Zwei-Prozent-Koma. Wären die Liberalen eine Aktie, hätte diese gerade einen Kursanstieg von über 300 Prozent verzeichnet – kaufen!

Nicht kaufen: die Piraten, die vor Kurzem in den Umfragen bei 13 Prozent lagen, in NRW aber nur knapp acht geschafft haben . Abstoßen, jedenfalls im Westen: die Linke, deren Wählerschaft sich im alten Industrie-Revier mehr als halbiert hat. CDU: trotzdem halten. Und die Altparteien insgesamt? Die erinnern an General Motors, den einstigen Blue Chip im Dow-Jones, der sich nach dem Absturz wieder gefangen hat. Schwarz-Rot-Grün-Gelb haben an Rhein und Ruhr 85 Prozent der Stimmen kassiert.

Was man daraus schließen kann? Vorweg nur eines: Der Zeitgeist ist launisch, eine Einsicht, die aber nicht so schlicht ist, wie sie klingt. Denn bis vor Kurzem wähnten wir zweierlei: dass die Republik auf ein Sieben-Parteien-System zusteuere und die FDP erledigt sei , weil das gesamte ideologische Spektrum, Union inklusive, nach links gewandert sei . Letzteres ist immer noch richtig, aber das NRW-Ergebnis lässt aufhorchen.

Gewonnen haben diese Wahl nicht Parteien, sondern Personen. An der Spitze Hannelore Kraft , eine Mischung aus "Mutti", CEO und Rockröhre. Dann Christian Lindner : frisch, nachdenklich und so authentisch, wie es einem Politiker nur gegeben sein kann. Der Verlierer war ebenfalls eine Person: Norbert Röttgen, der die CDU acht Punkte gekostet hat und so viel Charisma ausstrahlt wie ein VW Passat. Ganz neu ist diese Geschichte nicht. Willy Brandt hat mehr geholt als Erich Ollenhauer und Gerhard Schröder mehr als Rudolf Scharping. Auch unter einem fast lupenreinen Verhältniswahlrecht tendiert Fortuna zur Person und weg von der Partei. Die Bindungen schwächeln weiter wie überall im Westen, weil die Milieus längst aufgeweicht sind. Der Wähler peilt deshalb Menschen an, die faszinieren, verheißen oder einfach nur neu sind oder so wirken.

Was das 2013 für die SPD-Troika bedeutet, verrät Dame Fortuna nicht. Doch runzelt sie die Stirn, wenn sie auf die Union blickt. Im Regime Merkel hat sie bis auf Thomas de Maizière, den Schweigsamen, die Hoffnungsträger verloren. Alle anderen sind von der Chefin geschubst oder verstoßen worden. Oder sie sind aus eigener Kraft gefallen. Wie nach 13 Jahren Adenauer und 16 Jahren Kohl gähnt in der Partei die große öde Brache, in der so bald nichts mehr wachsen wird.

Dahinter blinkt zart die Bundesampel in Rot, Grün und Gelb. Aber greifen wir dem launischen Zeitgeist nicht voraus. Oder nur schüchtern: Verliert Angela Merkel 2013, flüstert der Zeitgeist, dann blüht der CDU im Bund, was sie in NRW erlitten hat: der Niedergang einer Partei, die kein Gesicht und Gewicht mehr aufbieten kann. Dafür weiß auch der Zeitgeist keine Remedur.