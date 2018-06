Früher hat Robert Laughlin die Zukunft mit Humor genommen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, auf dem Podium des Stockholmer Nobel-Banketts 1998, witzelte er noch über die Bedeutung von Nachwuchs: "Es ist ein experimenteller Fakt, dass Zeit langsamer vergeht, wenn Babys anwesend sind." Die Festgesellschaft lachte, der schwedische König hob höflich die Mundwinkel. Und Laughlin wirkte für einen Augenblick eher wie ein Pumuckl im Smoking als wie ein frisch gekürter Nobelpreisträger der Physik .

Zwölf Jahre später sprießt Laughlins graue Haarpracht noch immer in alle Richtungen. Aber zum Scherzen ist dem 61-Jährigen weniger zumute: "Ich will über Dinge reden, die sehr beängstigend sind." Auf der Bühne des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Heidelberg wirft ein Projektor das Bild zweier einsamer Geysire vor einer fernen Sonne an die Wand. Es ist das Cover der Originalausgabe seines neuen Buches Powering the Future, auf Deutsch soeben unter dem Titel Der Letzte macht das Licht aus erschienen. Darin blickt Laughlin 200 Jahre in die Zukunft, in eine düstere Zeit, in der die Öl-, Kohle- und Erdgasvorräte aufgebraucht sind. "Hässliche Dinge werden auf dem Weg dorthin passieren", postuliert Laughlin. Die Folgen für die Menschheit seien mit denen eines Asteroideneinschlags vergleichbar.

Mit dieser These reist er durch Deutschland. Das Land der Energiewende ist ihm nicht unbekannt. Als 19-Jähriger wurde er während des Vietnamkriegs eingezogen und schließlich nach Schwäbisch Gmünd versetzt. Dort hütete er zwei Jahre lang mit Atomsprengköpfen bestückte Pershing-Raketen. Einmal, während des arabisch-israelischen Kriegs im Jahr 1973, habe sich die Lage so zugespitzt, dass seinen Vorgesetzten die Knie schlotterten, schreibt Laughlin in seiner Autobiografie. "Junge Menschen können sich nicht vorstellen, wie das damals war", sagt er.

"Energiewende" heiße letztlich nur, Gas aus Russland zu importieren

Diesen Jungen will er die Augen öffnen. Und Heidelbergs Studenten kommen in Scharen. Denn der Professor aus Stanford gilt als kritischer Kopf, der in seinen Büchern gern gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufs Korn nimmt. In seinem Aufsatz Verbrechen der Vernunft warf er 2008 den wirtschaftlichen Eliten vor, Wissen zu monopolisieren. Im Jahr davor rechnete er in Abschied von der Weltformel mit dem Streben der Physiker nach einer allumfassenden Theorie zur Naturbeschreibung ab. Die Annahme, ein Urknall habe das Universum hervorgebracht, sei im Grunde nichts als Marketing, verkündete er in Interviews. Es gibt kaum einen schnelleren Weg, sich unter Physikern unbeliebt zu machen.

Auch in Sachen Energie geht Laughlin auf Konfrontationskurs. Denn das ganze Gerede vom ökologischen Umsteuern und von der Erziehbarkeit des Menschen hält er für Quatsch. "Menschen wollen immer den billigsten Strom kaufen", sagt er. Und die meisten seien wie sein Vater, der mit seinem Auto so lange herumgefahren sei, bis er die billigste Tankstelle gefunden hatte. Soll heißen: Am Ende entscheidet nicht der gute Vorsatz, sondern schlicht und einfach der Preis. Und Kohle, Öl und Gas seien nun einmal derzeit die preiswertesten Energiequellen.

Deutschlands "Energiewende" hält er dementsprechend für Augenwischerei. "Letztendlich heißt das nur: Ihr werdet jede Menge Gas aus Russland importieren", sagt Laughlin. Damit sei man zwar vorerst auf der sicheren Seite. Allerdings mache man sich abhängig. Und irgendwann würden auch diese Vorräte zur Neige gehen.

Der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind könne lange Zeit sehr teuer bleiben. Dann würden global operierende Energiekonzerne den Sparzwang der Menschen ausnutzen und früher oder später zur Atomkraft zurückkehren. "Wenn die Erneuerbaren zum Ende des Zeitalters der fossilen Energien nicht billiger als Atomstrom sind, werden wieder Atomkraftwerke gebaut werden", prophezeit Laughlin. Und da auch die Uranvorkommen endlich seien, werde es zu einem Plutonium-Kreislauf kommen, mit "schnellen Brütern" in Sibirien und Nordkanada, die Brennstäbe für den gesamten Globus herstellen und wieder aufbereiten. "Wenn das passiert, wird es zu nuklearem Terrorismus und weiteren Unfällen wie in Tschernobyl kommen", orakelt der Physiker.

Was also empfiehlt Laughlin? Da wird der Provokateur merkwürdig zurückhaltend. "Ein guter Professor sollte nicht vorschreiben, was man zu tun hat", sagt er im Gespräch. "Ich möchte nur die Fakten ausbreiten, Entscheidungen müssen andere treffen." Konkrete Handlungsempfehlungen wird man in seinem Buch also vergeblich suchen. Laughlin hat mehr Spaß daran, die versteckten Leichen im Keller der Zukunftsentwürfe auszugraben.