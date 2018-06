Weil Ex-Umweltminister Norbert Röttgen nicht einmal seine Parteifreunde überzeugen konnte, stoppte der Bundesrat am Freitag vergangener Woche auch mit den Stimmen einiger CDU-regierter Bundesländer die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Damit sollte die Förderung von Solarstrom abgeschmolzen werden, um die allzu rasante – und teure – Installation der Module zu bremsen.

Tatsächlich wird sie nun beschleunigt. Jeder Investor wird versuchen, mit seiner Solaranlage noch in den Genuss der alten, hohen Vergütung zu kommen, ehe dann irgendwann doch weniger für die sonnigen Kilowattstunden gezahlt wird. Deshalb ist bis auf Weiteres mit einem nie dagewesenen Solarboom zu rechnen.

Die deutschen Hersteller von Solarzellen werden davon allerdings nicht profitieren, das Geschäft macht die günstiger produzierende Konkurrenz aus Asien . Der wahre Gewinner der Bundesratsentscheidung ist deshalb China .

Und wer hat verloren?

Weil der Sonnenstrom trotz des enormen Kostenrutsches der vergangenen Monate immer noch deutlich teurer ist als der konventionelle, schmutzige Strom, wächst mit dem Zuwachs auch die finanzielle Last. Irgendwer muss sie stemmen. Bisher sind das die Verbraucher, denen für jede Kilowattstunde knapp 3,6 Cent für die Förderung der grünen Stromerzeugung in Rechnung gestellt wird. Bei diesen 3,6 Cent wird es kaum bleiben – es sei denn, Angela Merkel entschlösse sich, die Zusatzlast auf die Staatskasse zu verlagern. Angesichts der nahenden Bundestagswahl wäre das nicht einmal ohne politische Logik. Realistisch betrachtet, hieße es allerdings auch: mehr Staatsschulden . Von wegen Sparkurs!

Was die Sache noch verrückter werden lässt: Deutschland wird in Kürze über so viele Module verfügen, dass eine Vollversorgung mit Solarstrom möglich ist – jedenfalls stundenweise: mittags an sonnigen Sommerwochenenden. Weil die herkömmlichen Kraftwerke, die bei bewölktem Himmel gebraucht werden, aber nicht dauernd herunter- und wieder hochgefahren werden können und weil obendrein Stromspeicher fehlen, wird in Zukunft oft zu viel Strom im Netz sein. Wohin damit?

Er ließe sich an ausländische Stromverbraucher verschenken – oder wegwerfen. Der Akzeptanz der Energiewende würde beides schaden.

Nach Redaktionsschluss der Druckausgabe wurde der Artikel aktualisiert.