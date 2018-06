Einparken können sie bei der Lufthansa. Mit viel Fingerspitzengefühl haben die Piloten eine nagelneue A380 ans Gate gefahren. Auf einem sehr kleinen Flughafen steht nun ein sehr großes Flugzeug und wartet auf Klaus Wowereit. Berlins Regierender Bürgermeister ist eigens nach Tegel gekommen, um die Maschine zu taufen. »Allzeit guten Flug«, wünscht er ihr, Applaus, eigentlich sollte das eine seiner letzten Amtshandlungen in Sachen Tegel sein. Auf großen Plakaten hatte sich Berlin schon längst von seinem alten Flughafen verabschiedet. »Danke, Tegel«, stand dort zu lesen und dass die Hauptstadt vom 3. Juni an einen neuen Flughafen haben werde, besser und größer: Schönefeld. Tegel sollte dann Geschichte sein . Ein Rollfeld ohne Leben. Tot.

So war der Plan.

Doch der Plan ging nicht auf. Die Baustelle in Schönefeld wird und wird nicht fertig . Deswegen lebt Tegel weiter. Muss weiterleben. Bis März 2013 , noch neun Monate muss der todgeweihte Flughafen im Nordwesten Berlins durchhalten. Dabei hat hier schon lange niemand einen Handgriff mehr als nötig getan, weil alle dachten, was soll’s, ist eh bald vorbei. Nach mehr als sechs Jahrzehnten, in denen Tegel erst ein Teil der Luftbrücke während der Berlin-Blockade war, dann Verkehrsknotenpunkt einer isolierten Metropolenhälfte im Kalten Krieg und zuletzt der Hauptstadtflughafen eines wiedervereinigten Deutschlands im Herzen Europas.

Vor allem aber war Tegel am Ende seiner Kräfte. Gut 16 Millionen Passagiere drängten im vergangenen Jahr durch das Betonsechseck, das – wie bei einem Provinzflughafen – bloß per Auto und Bus erreicht werden kann. Zehn gemütliche Minuten zu Fuß, und man hat die ganze Anlage durchwandert. Mancher Busbahnhof wirkt weitläufiger, aber gut, die Begrenztheit lässt Tegel charmant wirken. Man liebt diesen Flughafen, wie man die Gassen einer historischen Altstadt liebt: Auch sie sind eng, voll und unübersichtlich. Mehr gewachsen als geplant. Durchweht vom Hauch der Geschichte.

Kein Wunder, dass die plötzliche Reanimation von Tegel bei vielen Berlinern gemischte Gefühle auslöst. Der Untote produziert in diesen Tagen gleichermaßen Freud und Leid, schafft Gewinner und Verlierer, große und kleine.

Dies sind ihre Geschichten.

Hartmut Mehdorn hält eine Rede. Dann greift er zum Messer

Es ist Mitte Mai, die Nachricht von der verpatzten Eröffnung ist noch ganz frisch, als ein Mann im dunklen Anzug die Sicherheitsschleuse im Terminal B durchschreitet: Sein Name ist Hartmut Mehdorn, Luftwaffenhauptmann der Reserve, Vorstandschef von Air Berlin und größter Verlierer der Woche. Eigentlich ist Mehdorn zum Feiern nach Tegel gekommen, es ist acht Uhr früh, und in zwei Stunden wird der Airbus mit der Nummer AB 7022 zum Erstflug nach Los Angeles abheben. Zur Premiere spendiert Air Berlin eine kleine Party, Hostessen servieren Häppchen und Getränke, aus dem Lautsprecher flötet Susan Raye: »L.A. International Airport, where the big jet engines roar...«

Ach ja, big jet engines. Das hätte man in Schönefeld auch haben können, aber nein, nun müssen sich die Air-Berlin-Piloten mit Tegel herumschlagen. Wo es so eng ist, dass sich eine A380 kaum abstellen lässt.