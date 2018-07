wurde 1946 in Feldafing, in einem Lager für Displaced Persons, geboren. Als sie zwei Jahre alt war, emigrierten ihre Eltern, die im Ghetto von Łódź geheiratet hatten, mit ihr nach Melbourne in Australien. Brett wurde berühmt mit dem Roman Einfach so; der Geschichte einer Tochter zweier Holocaust-Überlebender. Brett lebt mit ihrem Mann, dem Maler David Rankin, und den drei gemeinsamen Kindern in New York.