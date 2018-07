Eigentlich ein Wunder, dass nicht schon ein Sondereinsatzkommando der Schweizer Polizei oder wenigstens ein paar Tausend aufgebrachte Fußballfans den Zürichberg gestürmt haben. Denn seit das Buch Fifa-Mafia erschienen ist, kann es keinen Zweifel mehr daran geben, dass die Führung des Weltfußballverbands in ihrer geheimnisumwitterten Zentrale oberhalb der Stadt Zürich ein krummes Ding nach dem andern dreht.

Natürlich gehört es zur Fußballfolklore, die Fifa für durch und durch korrupt zu halten . Ihr langjähriger Präsident, der Schweizer Joseph Blatter , wird regelmäßig ausgepfiffen, wenn er sich in einem Stadion blicken lässt. Aber wie genau er und seine diversen Mitstreiter sich den Weltsport Nummer eins untertan gemacht haben, kann man nun so detailliert wie nie zuvor nachlesen. Thomas Kistner, Sportredakteur der Süddeutschen Zeitung, hat seine Erkenntnisse aus 20 Jahren Recherche und Berichterstattung über die Fifa gebündelt; herausgekommen ist weniger ein Fußballbuch als ein Wirtschaftskrimi.

Der Vergleich der Fifa mit der Mafia ist dabei mehr als ein sprachspielerischer oder bloß reißerischer Marketing-Gag, er beschreibt ein Grunddilemma: Obwohl die Fifa inzwischen als Weltkonzern Milliarden umsetzt, ist sie immer noch als einfacher Verein registriert und organisiert, in dessen quasifamiliären Strukturen eine kaum kontrollierbare Günstlingswirtschaft gedeiht. Blatter selbst redet immer wieder verharmlosend von der "Fußballfamilie" – in der er als allein zeichnungsberechtigter Pate leibliche Verwandte wie seinen Neffen Philippe oder langjährige Weggefährten auf lukrative Posten hievt und nach Gutdünken Geld verteilt.

Fifa-Reform? Korruptionsverdacht Nach der Vergabe der Fußballweltmeisterschaften an Russland und Katar im Dezember 2010, der Amtszeitverlängerung des Präsidenten Joseph Blatter im Juni 2011 sowie einigen Bestechungsskandalen führender Repräsentanten hängt dem Weltverband Fifa mehr denn je der Ruf der Korruption an. Kürzlich hat sich der Europarat zu Wort gemeldet und Aufklärung gefordert. Im August 2011 versprach Blatter, den Forderungen nach einer Reform nachzugeben. Der angesehene Basler Kriminologe Mark Pieth wurde beauftragt, den Prozess der Aufklärung durchzuführen und zu überwachen. Der damalige DFB-Präsident und Blatter-Unterstützer Theo Zwanziger wurde von Blatter beauftragt, die Statuten der Fifa zu ändern. Budapest An diesem Donnerstag und Freitag findet in Budapest ein Fifa-Kongress statt, der nach Darstellung Blatters, Pieths und Zwanzigers eine Wegmarke der Reform sein soll. Die Statutenreform Theo Zwanzigers sieht folgende Punkte vor: Die Einsetzung einer unabhängigen Ethikkommission und deren Aufteilung in zwei Kammern: a) eine neue und unabhängige Ermittlungsbehörde, die weder vom Fifa-Präsidenten noch von anderen Organen angewiesen werden kann, b) eine unabhängige Kammer zur Sanktionierung. Der Kongress in Budapest wird nur über die Einrichtung der Kommission entscheiden, die Besetzung erfolgt auf einer Sondersitzung Anfang Juli, insofern der Kongress das Exekutivkomitee dazu bevollmächtigt. Die Offenlegung der Bezüge und Vergütungen aller Fifa-Verantwortlichen. Ob Gehälter offen gelegt werden, wird die neue Audit- und Compliance-Kommission entscheiden. Der Vorsitzende wird vom Kongress in Budapest gewählt. Die Einsetzung einer Nominierungskommission ab 2013 , die alle Fifa-Amtsträger "screent" und eine Art polizeiliches Führungszeugnis ausstellen soll. Eine Amtszeitbegrenzung oder ein Alterslimit von 72 Jahren beim Eintritt in Spitzenämter. Amtsträger der Fifa dürfen fünf Jahre kein wirtschaftliches Verhältnis mit der Fifa gehabt haben. Kritikern gehen diese Voschläge nicht weit und nicht schnell genug. Die Journalisten und Fifa-Experten Andrew Jennings, Jean François Tanda und Jens Weinreich haben einen radikaleren Reformplan erstellt. ISL-Prozess Im Jahr 2008 hat ein Schweizer Gericht nachgewiesen: Zwischen 1989 und 2001 kassierten Sportfunktionäre, auch aus der Fifa, von der ehemaligen Sportvermarktungsfirma ISL umgerechnet über 110 Millionen Euro für Vermarktungsrechte (TV, Sponsoring). Zahlungsempfänger waren unter anderem Blatters Vorgänger João Havelange aus Brasilien sowie dessen Schwiegersohn Ricardo Teixeira. Bis März diesen Jahres war Teixeira Chef des WM-Organisationskomitees 2014, dann musste er auf Druck der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff wegen des Verdachts auf Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zurücktreten. Havelange kam im Dezember 2011 seinem Rauswurf beim Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wegen Korruption zuvor und trat aus vorgeblich gesundheitlichen Gründen zurück. Dem aktuellen Finanzverantwortlichen der Fifa, dem Argentinier Julio Grondona, wird Geldwäsche, Betrug, Steuerhinterziehung und Korruption vorgeworfen. Medienberichten zufolge unterhält die Nummer zwei des Weltfußballs Auslandskonten, auf denen er mehr als 100 Millionen Dollar "geparkt" habe. Mastercard Ein besonders schwerer Fall von Missmanagement: Der Firma Mastercard musste die Fifa im Jahr 2007 gut 90 Millionen Euro Schadenersatz zahlen, weil der Verband den Kreditkartenhersteller und Sponsoring-Partner entgegen den Verträgen bei Verhandlungen übergangen hatte. Mit den Verhandlungen der Fifa mit dem Mastercard-Konkurrenten Visa beschäftigte sich ein New Yorker Gericht, das die Geschäftsethik der Fifa rügte. Den damaligen Verhandlungsführer der Fifa, Jérôme Valcke, bezeichnete der Richter als Lügner, Betrüger und Erpresser. Er wurde zunächst entlassen, doch seit Juni 2007 ist er wieder Generalsekretär der Fifa. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ging der Fifa ihr bekanntes Logo abhanden, die zwei Globusbälle, das dem Mastercard-Logo sehr ähnelt (Quelle: Thomas Kistner, Fifa-Mafia, München 2012).

Gegründet, das zeigt Kistner in einem kurzen historischen Teil, wurde diese Familie nicht von Blatter, sondern von Horst Dassler, dem Sohn des adidas-Gründers Adolf Dassler. Er verquickt als erster systematisch Sport mit knallharten Geschäftsinteressen und sammelt dazu mit seiner "Turnschuh-CIA" Daten über all jene Athleten und Funktionäre, die in der Welt des Sports Einfluss haben: "Er rühmt seine Datei Vertrauten gegenüber, diese sei besser als beim KGB." Als Teil seiner Geschäftspolitik hilft er 1981, seinen Ziehsohn Sepp Blatter als Fifa-Generalsekretär zu installieren. Der bringt seither die Fußballfamilie auf Linie.

Um diese Familie und ihre wirtschaftlichen Interessen zu schützen, sind alle Mittel recht: Der Frau eines Blatter-Kritikers wird mit der Entführung ihrer Kinder gedroht. Belastende Protokolle oder Tonbandmitschnitte von Fifa-Sitzungen verschwinden oder werden manipuliert. Ein schottischer Funktionär, der die Bestechlichkeit einflussreicher Fifa-Leute aus exotischen Kleinstländern anprangert, wird mit dem Vorwurf des Rassismus mundtot gemacht. Private Ermittler sammeln belastendes Material über jene, die sich der Familienräson widersetzen. Die Telefone in der Fifa-Zentrale werden abgehört. Wenn ein Geschäft nicht wie gewünscht läuft, werden Verträge gebrochen oder die Geschäftsgrundlagen neu definiert. Mit dem Hinweis auf die "Autonomie des Sports" verbittet sich die Fifa jede Einmischung; eine von Blatter eingesetzte Ethikkommission darf nur ermitteln, was der Chef erlaubt.

Selbst vermeintlich unabhängige Instanzen werden mithilfe von Geld, Drohungen, Vergünstigungen der Familie einverleibt: Der Internationale Sportjournalistenverband erhält eine Spende über 50.000 Euro – wer will da noch ein kritisches Wort sagen? Interpol bekommt sogar 20 Millionen Euro, ein früherer Interpol-Direktor leitet den Fifa-eigenen Sicherheitsdienst – besser kann man sich gegen polizeiliche Ermittlungen kaum immunisieren.