Das war knapp. Am vergangenen Samstag beharrte Verteidigungsminister Norbert Darabos noch in einem ausführlichen Radiointerview auf seinen eigenwilligen Vorwürfen, die er gegen Israel erhoben hatte. Der umstrittene Außenminister Avigdor Liebermann, ein Extremfalke, sei "unerträglich", der jüdische Staat werde in Wahrheit gar nicht von den Auslöschungsfantasten in Teheran bedroht und bausche lediglich die nuklearen Ambitionen des Irans künstlich auf, um, ja das erkennt ein sozialdemokratisches Adlerauge natürlich sofort, nun, um von sozialen Problemen im Inneren abzulenken, in die das gar nicht mehr so heilige Land von seinem neoliberalen Kriegstreiberregime gestürzt worden sei. Das ganze Poesiealbum eines Günter Grass eben.

Zum Glück hatte das geopolitische Großhirn aus Kroatisch-Minihof zu diesem Zeitpunkt noch keinen Blick auf die neue Ausgabe des Spiegels werfen können. Es wäre vermutlich in die sprachliche Verlegenheit geraten, seiner Empörung den entsprechenden Ausdruck zu verleihen – mit welchen Attributen hätte es die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel oder seinen Berliner Amtskollegen Thomas de Maizière bedenken müssen. Ein bilateraler Eklat zwischen den Nachbarstaaten wäre absolut unvermeidlich gewesen. Das Nachrichtenmagazin enthüllt nämlich in seiner Titelgeschichte ein ungeheuerliches Bedrohungsfeld: Die Dolphin-U-Boote der israelischen Marine, die in Kiel gebaut und von Deutschland großzügig finanziert werden, seien mit Atomsprengköpfen bestückt. "Aus U-Booten sind A-Boote geworden", schreibt der Spiegel lapidar. Das Mittelmeer: eine nukleare Untiefe. Und Österreich sind die Hände gebunden.

Hätte Darabos eines weiteren Beweises für die Notwendigkeit seiner Israel-Kritik bedurft, spätestens am Montagmorgen lag er auf dem Schreibtisch des Verteidigungsministers. Schlimmer noch: Ausgerechnet der EU-Partner Deutschland ist nun Komplize einer weltweiten Verschwörung gegen die Friedensfreunde aus dem Mullah-Land. In diesem Licht gesehen wird nun sonnenklar, warum Berlin auf eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran drängt, Wien hingegen auf eine Intensivierung der Geschäftsbeziehungen mit dem Erdölstaat. Ganz zu Recht beklagen bereits einige Genossen, etwa der rote Parteichef von Oberösterreich, dass es der Bundeskanzler bislang verabsäumt habe, den Nahost-Experten aus der Rossauer Kaserne vor den Angriffen der zionistischen Lobby in Schutz zu nehmen. Schließlich sind doch nun auch schon die Boulevardzeitungen voll des Lobes für den Mann, der mutig die Wahrheit beim Namen nennt.

Im Licht der neuen Erkenntnisse muss Darabos nun aber zur Fahne stehen. Am besten, er ergreift eine diplomatische Initiative und thematisiert diesen heiklen Punkt, man ist versucht, von einem Casus Belli zu sprechen, beim nächsten Ratstreffen der europäischen Heeresminister. Und droht dort gleich an, Österreich werde notfalls sein Musikkorps aus der EU-Battlegroup abziehen. Das wird gewiss Wirkung zeigen. Diese, nennen wir es Friedensoffensive, hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Sozialdemokraten auf die Stimmen all jener Wähler schielen, deren muslimische Glaubensbrüder die Unterdrückung des "zionistischen Gebildes" hautnah ertragen müssen. Oder gar mit Antisemitismus. Es handelt sich vielmehr um aufrechten Antifaschismus. Wehret den Anfängen, heißt es doch.