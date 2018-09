Wir sollen zugucken, wie gefressen und verdaut wird, wie alles verrottet und verfault, das Leben in den Tod übergeht

Ein abseits gelegener Garten, darin Unkraut, Kompost, Abfall, eine Skulptur, auf der Bienen ihre Waben gebaut haben, ein Gärtner, vielleicht auch Penner, der mit seinem Hund tagsüber kommt, um sich zu verstecken oder Zeit totzuschlagen – ein großstädtisches Randidyll, könnte man meinen. Es ist aber eine Installation des Künstlers Pierre Huyghe und für die Documenta eigens hergestellt. Der Gärtner soll sich nicht verstecken, er soll vom Publikum beobachtet werden, die Bienen haben sich nicht zufällig auf einer dort zufällig entsorgten Skulptur niedergelassen, sie wurden zu ihrem skurrilen Glück gezwungen, und der Hund ist kein Hund, sondern wahrscheinlich ein Zeichen, aber wofür? Das Publikum wird rätseln, viel Glück!

Der Witz von Pierre Huyghes Installation könnte darin bestehen, dass etwas, das im Rahmen der Documenta als Kunst gezeigt wird, wie Leben aussieht – er könnte aber auch umgekehrt darin bestehen, dass etwas, das wie zufälliges Leben aussieht, sich als arrangierte Kunst erweist. Die Frage ist nur, ob sich Hunde oder Bienen wirklich arrangieren lassen – ob sie nicht einfach das wirkliche Leben selbst sind, das sich auch auf der Documenta nicht als Kunst verkaufen lässt. Die Bienen summen und der Hund pinkelt, und das heißt nichts, sondern beweist nur, dass sie leben.

Ein berühmter Theaterkritiker hat einmal gesagt, Hunde, Fahrräder und Nackte hätten auf der Bühne nichts zu suchen. Die Bemerkung ist weniger borniert, als sie scheint. Sie hat einen logischen Kern, der auf der Einsicht beruht, dass im Theater nun einmal alles Kunst ist, also nichts echt. Der Darsteller verschwindet als Privatperson in der Rolle, die Bühneneinrichtung ist Kulisse, der Wein im Glas stets nur Apfelsaft. Mit anderen Worten: Alles wird nur vorgetäuscht.

Nacktheit dagegen lässt sich nicht spielen, der Körper ist immer echt. Radfahren lässt sich auch nicht vortäuschen; entweder man fährt, oder man fährt nicht. Tiere schließlich sind immer nur sie selbst, sie kennen gar kein Theater. Das ist für sich nicht weiter schlimm – der Theaterkritiker war weder prüde noch ein Hundehasser, er fuhr sogar selbst immer mit dem Rad ins Theater. Aber wenn man dieses, was immer echt bleibt, mit dem mischt, was nur vorgetäuscht wird, dann entsteht auf der Bühne ein Widerspruch, ein grässlicher Salat der Seinsebenen. Der Theaterkritiker empörte sich als Logiker, nicht als Geschmackspapst.

Dummerweise liebt die Kunst, und nicht nur auf dem Theater, schon seit Generationen die Verwechslung der Ebenen, sie liebt den Salat, sie versucht ihn mit American oder French Dressing genießbar zu machen, und wenn er ungenießbar bleibt, dann ist dieses Ungenießbare erst recht ein Triumph der Kunst. Pierre Huyghe, der aus Paris stammt und in New York lebt, also mit beiderlei Dressings vertraut ist, will aber weder Genuss noch Verstörung, er glaubt an Erkenntnis. Er möchte ein Modell von Interaktion, der Zuschauer soll beobachten, wie die Gegenstände durch die Veränderung in eine physische, molekulare und mineralische Welt eingehen und dadurch wiederum andere Entitäten speisen. Wir sehen, der Künstler liebt das Abstrakte, aber konkret ist wahrscheinlich gemeint, dass wir zugucken sollen, wie gefressen und verdaut wird, wie alles verrottet und verfault und schließlich das Organische ins Anorganische, das Leben in den Tod übergeht. Aber dieses Tote – ist das dann die Kunst?

Das berühmte Ineinander von Kunst und Leben, das die Moderne so liebt, das Verwischen der Grenzen, ist in Wahrheit nicht so leicht herzustellen. Der Künstler, wenn er seine Objekte an einem Ort arrangiert – in diesem Fall die Bienen, den Hund, den Gärtner oder Penner, die Skulptur –, macht zweifellos Kunst. Aber zwei von diesen Objekten lassen sich nicht in Artefakte verwandeln. Der Gärtner oder Penner lässt sich verwandeln, er weiß ja, worum es geht. Die Skulptur mit der Bienenwabe lässt sich einbauen, sie ist ja schon Kunst. Aber die Bienen und der Hund, sie bleiben sie selbst. Nur im Kopf des Betrachters könnten sie mit den übrigen Elementen auf eine Ebene gebracht werden. Schwer zu sagen, was das für eine Ebene sein sollte. Aber das Publikum ist ja nicht blöd. Wahrscheinlich ist es die Ebene der Documenta, auf der man alles zusammenbekommt.