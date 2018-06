Wenn etwas im Fußball noch unzuverlässiger ist als englische Torhüter, dann sind es: Prognosen. Welches Team ist Favorit bei dieser Europameisterschaft? Mit den Spielern, die auf unserer Grafik zu sehen sind, dürfte die EM leicht zu gewinnen sein. Doch diese Akteure spielen nicht in einer Mannschaft. Das ist das Problem. Also hat unsere Analyse mit ein paar Unwägbarkeiten zu kämpfen. Bevor das erste Spiel der EM angepfiffen wird, hat sich die ZEIT dennoch bereits festgelegt.

Da sind die Spanier. Als Welt- und Europameister dominieren sie mit ihrem schnellen Passspiel seit vier Jahren den internationalen Fußball, werden bewundert und gefürchtet. Aber im vergangenen Jahr haben sie auch Schwächen gezeigt, spielten Unentschieden gegen Costa Rica, verloren gegen Italien und England, was passieren kann. Zwei wichtige Spieler mussten verletzt zu Hause bleiben: Stürmer David Villa und Innenverteidiger Carles Puyol. Aber zwei, die beim Turnier dabei sein werden, gehören unbedingt in unser All-Star-Team: Iniesta und Xavi, beide Herz und Hirn des FC Barcelona. Sie beherrschen mit ihrer Technik den Ball und mit ihrem Auge den Raum. Und dann sind da ja auch noch Fábregas, Alonso, Casillas...

Die deutsche Turniervorbereitung war nicht ideal, und die beiden Testspiele gegen die Schweiz und Israel waren ernüchternd, aber wir hoffen, dass der Zauberer Mesut Özil den Ball im deutschen Trikot so klug verteilt wie bei Real Madrid. Und dass die Bayern (vor allem Bastian Schweinsteiger spätestens während seiner Kurzvisite auf Capri) ihr Chelsea-Trauma überwinden, wovon man bei Lahm (ihn hätten wir gern als linken und rechten Verteidiger aufgestellt) sicher ausgehen kann. Auch Arjen Robben wird seinen Championsleague-finalen Fehlschuss verarbeitet haben: In der niederländischen Mannschaft bekommt er die Wärme, die er braucht und bei den Bayern vermisst.

Das Spiel gegen die Niederlande, zweites Gruppenspiel der Deutschen, wird sicher das schwierigste. Trainer Bert van Marwijk hat das Luxusproblem, sich zwischen den Stürmern Klaas-Jan Huntelaar und Robin van Persie entscheiden zu müssen: Huntelaar ist Torschützenkönig der deutschen, van Persie der englischen Liga. Weil er vielseitiger ist, bevorzugt van Marwijk van Persie. Wir auch.

Während sich die Spieler vom Deutschen Meister Borussia Dortmund in der deutschen Nationalelf noch nicht durchgesetzt haben und es vermutlich keiner von ihnen in die Startelf schaffen wird, sind die polnischen Spieler des BVB für Trainer Franciszek Smuda das unverzichtbare Gerüst seiner Mannschaft. Die Dynamik eines Turniers im eigenen Land könnte zumindest einen von ihnen ins Top-Team katapultieren: Rechtsverteidiger Łukas Piszczek (vielleicht aber auch Stürmer Robert Lewandowski).

In der Innenverteidigung unseres Best-of-Kaders regiert mit kompromissloser Härte die Vernunft. Giorgio Chiellini kommt vom italienischen Meister Juventus Turin, der in 38 Spielen nur 20 Gegentore zuließ. Wenn die italienische Nationalmannschaft sich vom Korruptionsskandal in der Serie A nicht allzu sehr verunsichern lässt, wird sie schwer zu schlagen sein. Trainer Cesare Prandelli hat das Team verjüngt, Spielmacher Pirlo (eigentlich auch ein Kandidat für das Top-Team) erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Chiellinis Partner in der Innenverteidigung ist der Franzose Philippe Mexès, der beim AC Mailand zwar schwächelt, dem wir aber mit dem französischen Team (seit 20 Spielen ungeschlagen) einiges zutrauen. Hinter den beiden steht der Tscheche Petr Čech vom FC Chelsea im Tor. »Dr. Zero« nennen ihn die Fans. Und wer zwei Elfmeter im Champions-League-Finale gegen Bayern München abwehren kann und dabei diesen furchterregenden Kopfschutz trägt, hat es verdient.

Manchmal spricht es auch für eine Mannschaft, wenn keiner ihrer Spieler herausragt. Wie bei den taktisch sehr starken und geschlossenen Dänen, auf die Deutschland im letzten, vielleicht entscheidenden Gruppenspiel trifft. Bei Deutschlands erstem Gegner Portugal ist es genau andersrum: Wegen ihrer Weltklassespieler Spieler Cristiano Ronaldo und Nani werden die Portugiesen immer hoch gehandelt, enttäuschen aber meist.

Doch egal, wie viele Statistiken wir uns anschauen, wie viel wir diskutieren und taktieren: Die Unberechenbarkeit ist in kaum einer Sportart so groß wie im Fußball, sie macht ihn so ungerecht und so faszinierend. Oder, mit den Worten von Lukas Podolski: »So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere.« Und vielleicht heißt der Bessere ja diesmal auch Reus. Oder Balotelli. Oder Eriksen. Drei Wochen, eine halbe Ewigkeit, in der Helden geboren werden, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Wie schön.