Eben hat Narendra Modi sein öffentliches Fasten beendet – in einer großen Konferenzhalle. Auf der Bühne begrüßt der Ministerpräsident des westindischen Bundesstaates Gujarat seine Gäste: Unternehmer, Priester und Politiker aus allen Teilen des Landes. Halb Indien steht Schlange. Nur Ausländer fehlen hier. »Einem Mörder gebe ich nicht die Hand«, hat Thomas Matussek, bis zum vergangenen Jahr deutscher Botschafter in Delhi, einmal über Modi bemerkt.

Modi – ein Mörder? Linke und kritische Intellektuelle in Indien sehen das genauso; für sie ist Modi ein Faschist. Andere dagegen verehren ihn. Obwohl man weiß, dass er im Jahr 2002 als Regierungschef von Gujarat Pogrome geduldet hat, bei denen über 2.000 Muslime ermordet wurden. Viele seiner Anhänger würden seine Schuld gar nicht bestreiten. Doch ist dies auch ein schnelllebiges, schnell vergessendes Land. Ausgerechnet Modi, der Mann mit den blutigen Händen, gilt vielen zugleich als Hoffnung – auf Jobs, auf Wirtschaftswachstum , auf Modernisierung. Er ist das stärkste Talent der Opposition, womöglich Indiens politische Zukunft.

Jedes Jahr drängen zehn Millionen Jugendliche neu auf den indischen Arbeitsmarkt. Früher fanden sie Beschäftigung, heute nicht mehr. Denn Indiens Wirtschaftswunder verblasst . Die Korruption blüht . Minister sitzen im Gefängnis, Milliardäre stehen vor Gericht. Über allem thront eine politische Dynastie, die Gandhi-Familie , die ihre Verbindung zum Volk verloren hat. Sonia Gandhi, die Chefin der regierenden Kongresspartei, ist krank und agiert aus der Zurückgezogenheit. Ihr Sohn Rahul erlitt bei den jüngsten Wahlen im größten Bundesstaat eine katastrophale Niederlage und zerstörte seine Kronprinzenaura.

Modi dagegen regiert seine Region mit harter Hand und ökonomischem Erfolg. Viele halten ihn für den starken Mann, den Indien brauche, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Schon sehen ihn Umfragen als aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Regierungschefs bei den nächsten Wahlen im Jahr 2014.

Frauen küssen ihm die Füße

Während seiner Fastenaktion in Ahmedabad, der größten Stadt in Gujarat, sitzt er den ganzen Tag lang auf der Bühne, regungslos. Obwohl die Leute vor ihm knien, beten und schreien. Nur manchmal lässt Modi seine Finger auf der Lehne seines weißen Sessels im Takt der Musik tanzen. Einmal stützt er das Kinn mit dem Mittelfinger ab und legt den Zeigefinger auf die Lippen. Er trägt an diesem Tag eine hellgrüne Kurta, das traditionelle lange Hemd der Inder, weiße Baumwollhosen, braune Sandalen und einen sehr orientalischen Turban. Aber Modi trägt auch eine randlose westliche Designerbrille. Ein Modernitätssignal.

Nach Ende des Fastens fallen Frauen vor ihm nieder und küssen seine Füße. Männer drücken ihre Bärte auf seinen Handrücken. Hinduistische Gurus sind Heilige, die beinahe wie Götter verehrt werden. Diese Tradition belebt Modi: Er tritt wie ein Guru auf. 36-mal hat er in den letzten Monaten öffentlich gefastet, fünf Millionen Inder nahmen daran teil, 1,5 Millionen berührten anschließend seinen Körper.

Modi kommt von weit unten, aus der niederen Kaste der Ganchi, die traditionell Pflanzenöl pressen. Mit dem Öl allein konnte der Vater seine große Familie nicht ernähren – also unterhielt er vor dem Bahnhof der alten Kleinstadt Vadnagar im Norden Gujarats einen kleinen Teestand. Der junge Modi half dem Vater jahrelang bei der Arbeit – bis er die Oberschule abschloss und seinen eigenen Teestand in Ahmedabad aufmachte.