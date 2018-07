Inhalt Seite 1 — "Wir haben im Einzelhandel eine hohe Dynamik" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Mehr als zehntausend Schlecker -Beschäftigte werden entlassen. Steigt jetzt die Arbeitslosigkeit sprunghaft an?

Heinrich Alt: Zunächst ist die ganze Situation für jeden einzelnen Betroffenen sehr bedauerlich. Ich hoffe, dass viele nicht lange arbeitslos sein werden. Man kann aber davon ausgehen, dass einige potenzielle Übernehmer von Schlecker-Mitarbeitern pokern. Wer die Insolvenz abwartet und danach erst einsteigt, muss zum Beispiel keine Arbeits- oder Mietverträge übernehmen. Stellen Sie sich eine Schlecker-Filiale vor, die profitabel ist und vielleicht die einzige an einem Ort. Da könnte eine andere Drogerie dem Vermieter sagen: Ihr Laden steht jetzt leer, wenn Sie mit der Miete heruntergehen, eröffne ich hier eine Filiale. Außerdem geht es um neue Lohnkonditionen.

ZEIT: Der Konkurrent Rossmann hatte beispielsweise erwogen, 80 Filialen zu übernehmen, das wären aber auch bloß 300 Jobs.

Alt: Wir haben aber gerade im Einzelhandel eine hohe Dynamik. Täglich werden Mitarbeiter eingestellt, aber auch entlassen. Natürlich werden unprofitable Filialen geschlossen. Aber die Menschen kaufen weiterhin Shampoo oder Zahnseide. Die Nachfrage bleibt – der Umsatz verlagert sich. Dadurch entsteht bei den Konkurrenten Arbeit.

ZEIT: Aber die allermeisten aus der ersten Kündigungswelle sind noch arbeitslos, oder?

Alt: Wir hatten Ende März rund 10.000 Arbeitslosmeldungen von Schlecker. Ende April waren 2.000 Betroffene in Maßnahmen, bekamen also ein Bewerbertraining oder eine Qualifizierung. Etwa 1.000 fanden einen neuen Job oder wurden doch noch weiterbeschäftigt. So schlecht ist das nicht, schließlich dauert die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz oft drei, vier Monate. Viele haben auch auf den Ausgang des Insolvenzverfahrens gewartet.

ZEIT: Wie helfen Sie jetzt den Schlecker-Frauen?

Alt: Wir sind natürlich mit dem Insolvenzverwalter im Kontakt, wir führen Gespräche mit großen Firmen wie Amazon, McDonald’s, Lidl oder dem Dänischen Bettenlager, um zu sehen, wo Verkäuferinnen unterkommen könnten. Man muss aber auch sehen: In Deutschland verlieren jeden Tag fast 20.000 Menschen ihre Arbeit, und mehr als 20.000 finden einen neuen Arbeitsplatz. Jeden Tag. Das ist die normale Dynamik am Arbeitsmarkt. Schlecker erregt viel Aufsehen, aber nicht nur dort werden Menschen entlassen oder eingestellt.

ZEIT: Sie wollen sagen: Die Schlecker-Frauen brauchen keine besondere Hilfe?

Alt: Wir kümmern uns um sie so intensiv wie um jeden Arbeitslosen. Aber die Kündigungen bei Schlecker verteilen sich über das ganze Bundesgebiet, es geht also nicht um eine Massenentlassung, die den Arbeitsmarkt an einem Ort völlig durcheinanderbringt. Das war auch der Grund, warum wir gegenüber Transfergesellschaften eher verhalten waren. Wenn zum Beispiel in Birkenfeld, einem Städtchen auf dem Hunsrück, eine Schlecker-Filiale mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitkraft geschlossen wird, dann kann ich dort nicht extra eine Beschäftigungsgesellschaft einrichten. Und ich kann die zwei Verkäuferinnen auch schlecht jeden Tag 100 Kilometer nach Koblenz fahren, um dort eine Gruppe zu bilden. Das geht nicht.