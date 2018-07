China zerbrechlich

Einst glaubte man in Europa, Porzellan sei aus dem weiß glänzenden Gehäuse einer Meeresschnecke gefertigt – der Porcella. Heute weiß man, es besteht aus Kaolin, Feldspat und Quarz. Sehr viel mehr noch erfährt man auf einer neuen Reise von Windrose Finest Travel nach China – ins Ursprungsland der edlen Keramiken. Zehn Tage lang führt Katrin Stangenberg, Inhaberin des Porzellanunternehmens Paliang, durch das Kaiserreich: durch die Porzellanausstellung des Pekinger Nationalmuseums und zur Verbotenen Stadt. Nach Jingdezhen, wo die älteste Porzellanmanufaktur der Welt und die kaiserlichen Brennöfen zu besichtigen sind; aber auch zu zeitgenössischen Ausstellungen in Shanghai. Zum Schluss geht es zur »Art HK« nach Hongkong – einer der renommiertesten Kunstmessen weltweit.

Kulinarischer Sternmarsch

Die Weltstädte der Esskultur liegen meist in der Provinz. Wer bei den besten Köchen einkehren will, muss beschwerliche Wege einplanen. Der Drei-Sterne-Koch Jonnie Boer zum Beispiel hat sein hoch angesehenes Restaurant De Librije in Zwolle an der niederländischen Nordseeküste. Sein Kollege Klaus Erfort, einer der Besten in Deutschland, arbeitet in Saarbrücken. Dirk Luther und Christian Jürgens, beide zwei Sterne, haben sich an der dänischen Grenze beziehungsweise am Tegernsee niedergelassen.

Schön, wenn man nur eine Reise tun muss, um sich von diesen und 16 weiteren Koryphäen aus ganz Europa verpflegen zu lassen. Gelegenheit dazu gibt das zehnte Althoff Festival der Meisterköche. Es findet statt in Bergisch Gladbach, bekannt für gleich zwei Drei-Sterne-Köche: Nils Henkel (Schloss Lerbach) und Joachim Wissler. Wissler ist es auch, der im Grand Hotel Schloss Bensberg als Gastgeber firmiert. Gemeinsam mit seinen Kollegen lädt er am 26. August um 13 Uhr zum »Walking Lunch«. Dabei schlendert man zu Livemusik durch das Schloss und nascht an den weitläufig verteilten Ständen. 235 Euro kostet der Spaß, die Getränke sind inbegriffen. Arrangements mit Übernachtung im Schlosshotel gibt es ab 390 Euro.

Gletscher und Meer

Das ewige Eis und die mediterrane Küste auf einer einzigen Reise erleben: Das geht auf dem neuen Alpe Adria Trail, der die Gletscher Österreichs mit der italienischen Adria verbindet. Ein bisschen Zeit sollte man aber mitbringen – der Wanderweg ist 690 Kilometer lang. Wer es eilig hat, sucht sich unter den 38 Etappen ein paar besonders schöne heraus: Vom Startpunkt am Fuße der Pasterze führt der Trail zunächst durch Kärnten – mit Blick auf Dreitausender und durch das größte Granatvorkommen der Alpen am Millstätter See. In Slowenien geht es später weiter entlang der Soča. Die Landschaft wird immer lieblicher, bis man durch die Weinberge von Goriška Brda wandert. In Italien lohnt eine Pause im Städtchen Cormòns im Habsburger Stil; die Adria erreicht man in Duino, wo Rilke seine Duineser Elegien schrieb. Jetzt ist das Ziel nicht mehr weit: das Hafenstädtchen Muggia bei Triest.

Hupend über die Haine

Wie kommt man Italien besonders nahe? Zum Beispiel, indem man das Land mit der Vespa erkundet. Auf dem knubbeligen Roller ist man mittendrin im Leben – riecht das Meer und kann hemmungslos an Hupkonzerten in trubeligen Dorfgassen teilnehmen. Eine fünftägige Individualreise auf der Vespa entlang der toskanischen Küste bietet jetzt der Reiseveranstalter Dertour an. Übernachtet wird im Vier-Sterne-Hotel in Lido di Camaiore. Von dort führen Tagesausflüge durch Weinberge, Olivenhaine und mittelalterliche Dörfchen. Ziele sind etwa die Strandpromenaden und Sandstrände von Viareggio und Forte dei Marmi, die Stadt Lucca mit imposanten Befestigungsanlagen, das Künstlerstädtchen Pietrasanta oder das für seinen Marmor bekannte Marina di Carrara.