Hier in Ahlen rauscht der ICE nur durch. Man muss die Regionalbahn nehmen, um ins westfälische Städtchen zu gelangen, dann eine ordentliche Strecke durch deutsche Provinzgemütlichkeit wandern, um zu dem klinkerverkleideten Eckhaus zu gelangen, dem Elternhaus des bekannten Malerheroen Fritz Winter (1905 bis 1976). Äußerlich nicht gerade vielversprechend, handelt es sich um eines jener bestens bestückten Künstlerhäuser, die mit dem Begriff Heimatmuseum im Grunde nichts zu tun haben. Winter verbrachte seine Kindheit und Jugend in der ehemaligen Bergarbeiterstadt Ahlen, arbeitete mehrere Jahre unter Tage, besuchte auf dem Realgymnasium Abendkurse – bis er 1927 aufbrach in die große Bauhausmoderne.

Er war in Dessau ein Schüler von Paul Klee, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer, bereits 1937 verboten ihm aber die Nazis das Malen, seine Bilder verschwanden aus den Museen, und Winter zog sich zurück. In Dießen, am wunderschönen Westufer des Ammersees ließ er sich nieder, wo er sich gelegentlich mit dem Schnitzen rustikaler Holzkerzenleuchter über Wasser hielt (von denen Emmy Göring einen erworben haben soll). Doch dann, 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, wurde er in den 1950er Jahren neben Willi Baumeister und Ernst Wilhelm Nay schnell zu einem der Heroen der Nachkriegsabstraktion.

1975, ein Jahr vor seinem Tod, wurde das Haus in Ahlen in Anwesenheit Winters eröffnet. Die Idee dafür hatte die Nichte Helga Gausling, die vom Onkel den Segen und einen ansehnlichen Teil des Werkes erhielt (neben dem Münchner Galerieverein, aus dem später die Fritz-Winter-Stiftung hervorging). Unterstützt von einem Mitarbeiter, führt die Dame das Haus seitdem allein, organisiert drei Ausstellungen im Jahr, wobei man gelegentlich die eine oder andere Arbeit Winters auch dem Fritz-Winter-Atelier in Dießen ausleiht – das Haus in Bayern leitet der Sohn von Helga Gausling.

Über der Wohnzimmercouch hängt ein großes Querformat mit dem Titel Zwei Figurationen aus dem Jahr 1953, breite dunkelgraue Chiffren auf blauen Grundtönen mit zwei roten Kontrapunkten, eines der Gemälde, auf denen sich Winters meist dunkle Erdenschwere zu einem helleren und meditativ wirkenden Zauber wandelt. Im Nebenzimmer dominiert Mädchen mit Blumen (1928), das mit seinen in die Farbfläche eingeritzten Schraffuren noch ganz den Einfluss Klees verrät. Gegenüber hängen vier der insgesamt 55 kleinformatigen Blätter Triebkräfte der Erde, die Winter im Heimaturlaub 1944 malte und die zu seinen Hauptwerken zählen. Rund 100 Arbeiten versammelt das Haus. Vom Wohnzimmer über die beiden schmalen Treppenaufgänge bis zu einem größeren Ausstellungssaal auf der ersten Etage des Anbaus ist fast jede Wand dicht behängt. Hier entfaltet sich vor unseren Augen das Werk, von einigen frühen figürlichen Porträts über die ersten Abstraktionen in den 1930er Jahren bis zu einem der letzten Gemälde Vor Weiß von 1973. Selten werden die Stilvarianten abstrakter Kunst zwischen den 1920er und 1970er Jahren in ihren Facetten und Wendungen so klar sichtbar wie hier bei Winter, der tastend und experimentierend die erste und zweite Abstraktion durchläuft. Die naturmystisch wirkende dunkle Grundstimmung indes begleitet ihn sein Leben lang. »Gebändigtes Informel« hat man sein Gesamtwerk einmal überschrieben, ein Etikett, hinter dem sich ein langsamer und schrittweiser Aufbruch in eine lichtere formale Freiheit verbirgt. Im westfälischen Ahlen kann man diesen exemplarischen Weg und damit ein gewichtiges Stück deutscher Nachkriegskunst verfolgen.

