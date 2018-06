1(1) Fred Vargas: Die Nacht des Zorns

Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze Aufbau, 454 S., 22,99 €



Paris /Normandie. In Ordebec wurde "Die Wilde Jagd" gesehen. In der Horde: vier Männer aus dem Dorf. Todgeweiht? Kommissar Adamsberg, genervt vom Mord an einem Finanzmagnaten, folgt fasziniert normannischen Mythen, Ängsten, Intrigen. Nach drei Jahren Abstinenz: der neue Polar Poétique von Vargas.

2(-) Peter Temple: Tage des Bösen

Aus dem Englischen von Sigrun Zühlke C. Bertelsmann , 432 S., 14,99 €



Hamburg/ London /Johannesburg. Beim Versuch, ein Video mit einer Massakerszene zu verkaufen, gerät Bodyguard Niemand ins Visier der Täter. Datenhändler Anselm soll ihn schnappen helfen – und stößt auf das Trauma der eigenen Biografie. Rasant, komplex: Meisternarrativ über Verdeckung, geheime Kriege und Spionage vor 9/11.

3(5) Matthew Stokoe: High Life

Aus dem Englischen von Joachim Körber Arche, 448 S., 19,95 €



Los Angeles. Jack will ein vollkommenes Geschöpf werden, einer wie Brad Pitt . Der Mord an seiner Frau Karen wird zum Start seiner Karriere. Vorgeblich auf der Suche nach dem Mörder, partizipiert Jack als Stricher, Lover, Killer voll am High Life: Snuff und Brutalsex inklusive. Nicht so raffiniert wie American Psycho, aber bös.

Krimi Top Ten Das Beste vom Besten An jedem ersten Donnerstag des Monats haben 21 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Kriminalromane bekannt gegeben, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste, eine Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem Programm von Radio Bremen, findet in der Jahresbestenliste ihren Abschluss. Die Jury besteht aus 21 Spezialisten für Kriminalliteratur, die aus der laufenden Produktion jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der Stimmen multipliziert, die auf ihn entfallen sind. Daraus wird die monatliche Liste berechnet. Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht. Im Schnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an. Die Jury Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury

Volker Albers, Hamburger Abendblatt

Andreas Ammer, Druckfrisch, DLF, BR

Gunter Blank, Sonntagszeitung

Thekla Dannenberg, Perlentaucher

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Jutta Günther, Nordwestradio

Sonja Hartl, Zeilenkino, Polar Noir

Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lore Kleinert, Literaturkritikerin

Elmar Krekeler, Die Welt

Kolja Mensing, Deutschlandradio Kultur

Marcus Müntefering, Spiegel Online, Krimi-Welt

Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR

Frank Rumpel, SWR

Jan Christian Schmidt, Kaliber 38

Guido Schulenberg, Nordwestradio

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, Der Standard

Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

Jochen Vogt, NRZ, WAZ



4(7) Don Winslow: Die Sprache des Feuers

Aus dem Englischen von Chris Hirte; Suhrkamp, 419 S., 14,99 €



Dana Point 1997. Brandschadenregulierer Jack Wade weiß, dass Immobilienhai Nick Vale seine Frau Pamela verbrannt hat. Er muss es nur beweisen. Auf dem Spiel steht der letzte unberührte Strand im Süden. Harter Fight zwischen dem alten Kalifornien und der Gier-und-Gang-Moderne. Bravourös.

5(3) Oliver Bottini: Der kalte Traum

DuMont, 448 S., 18,99 €



Rottweil/Berlin/Kroatien. 15 Jahre nachdem Thomas C'avar in Bosnien gefallen ist, wird er gesucht. Vom kroatischen Geheimdienst, von der deutschen Polizei und einer Journalistin. Thomas, aufgewachsen in Rottweil, wollte 1995 die kroatische Heimat retten. Kluger, starker politischer Roman. Nah an den Tatsachen: Kriegsverbrechen und Folgen.

6(10) Carol O’Connell: Tödliche Geschenke

Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann btb, 416 S., 14,99 €



Coventry, nördliches Kalifornien. 20 Jahre nach dem Verschwinden seines Bruders Josh, der schon als Kind ein begnadeter Fotograf war, kehrt Militärpolizist Oren zurück ins Heimatstädtchen. Auf Vaters Terrasse liegen Joshs Knochen. Oren puzzelt unter schrägen Vögeln. Crazy Sweet California .

7(-) David Ignatius: Der Deal

Aus dem Englischen von Thomas A. Merk Rowohlt, 478 S., 9,99 €



Pakistan/USA. US-Drohne pulverisiert Familie in Waziristan: Trouble für Obamas allergeheimsten Geheimdienst. Der kauft Terroristen den Schneid ab, mit massenhaft Geld. Störend realistisches Szenario des Washington Post-Kolumnisten Ignatius. So wird in der Finanzkrise Terrorismus bekämpft.

8(4) Donald Ray Pollock: Das Handwerk des Teufels

Aus dem Englischen von Peter Torberg, Liebeskind, 304 S., 19,80 €



Meade, Ohio/Coal Creek, West Virginia . Mit 10 hungert und betet Arvin Russell gegen das Sterben seiner Mutter an. Mit 18 hat er vier Menschen erschossen. Dann haben ein Vergewaltiger, zwei Serienmörder, ein mörderischer Sheriff und ein Predigerpaar seinen Weg gekreuzt. Wüstes, grandioses Romandebüt.

9(-) Michael Robotham: Der Insider

Aus dem Englischen von Kristian Lutze Goldmann, 540 S., 14,99 €



Irak /London. Immer dem Geld nach! Im Irak haben Bankräuber Milliarden Dollar Aufbauhilfe beiseitegeschafft. Zu wem? Wer deckt sie? Ein Journalist im Irak bohrt nach. Derweil rettet Ex-DI Ruiz Trickbetrügerin Holly Knight vor MI6/CIA. Exzellent. Böse Realität nur leicht fiktionalisiert. Robotham: Weltklasse!

10(8) John Hart: Das eiserne Haus

Aus dem Englischen von Rainer Schmidt C. Bertelsmann, 512 S., 19,99 €



New York/North Carolina. Drei Findelkinder. Zart: Julian, stark: Michael, gerissen: Abigail. Schicksale, verknüpft mit dem eisernen Waisenhaus. Erneut verknotet, als Michael, erwachsen, nicht mehr morden will. Der Killer hat die Liebe gefunden, tötet die Bösen und trabt in den Sonnenuntergang.