Manchmal muss man fast Mitleid haben mit dem mächtigsten Mann der Welt. Der kleine alte Herr in Weiß und Purpur, der auf dem Kirchenthron oft so verloren wirkt und der über seine Wahl zum Heiligen Vater von mehr als einer Milliarde Katholiken nie besonders glücklich schien, muss jetzt ganz allein die Kirche retten. So sieht es aus. Seit in Rom der große Verrat ausgebrochen ist und fast jeden Tag neue vertrauliche Vatikanpapiere in italienischen Zeitungen erscheinen, herrscht Chaos in Benedikts Haus. Und er selbst kommt einem einsamer vor denn je. Verraten nicht nur vom diebischen Kammerdiener, sondern umzingelt von ungetreuen Kardinälen. Man möchte rufen: Rettet den Papst!

Denn hohe Kirchenpolitiker haben ihm den Geheimpapierkrieg erklärt. Wer sonst kam an all die heiklen Akten über Bestechungsgelder, Steuerhinterziehung, Strafversetzungen, Piusbrüder und Pädophile heran? Wem also kann Benedikt XVI. noch trauen? Wer hilft ihm jetzt, den Aufruhr zu befrieden? Und wer hilft ihm künftig, die Glaubensgemeinschaft der Christen zu führen, die ihn zwar nicht alle lieben (Reformkatholiken) und auch nicht alle brauchen (Protestanten), aber deren Religion er nun mal personifiziert?

Christliche Symbolpolitik kann nicht einer allein machen. Das findet selbst der Papst, von dem es heißt, dass er mittlerweile sehr verärgert ist über sein Staatssekretariat, weil es sich nur noch mit VatiLeaks beschäftigt, aber kaum etwas zu den jüngsten Massakern an nigerianischen Christen gesagt hat. Er ärgert sich auch über die Untätigkeit der päpstlichen Nuntiaturen. Der Vatikanexperte der Tageszeitung La Repubblica berichtete zuletzt, dass der Papst eine entscheidende politische Korrektur plane. Aber welche, darüber denke er ganz allein nach. Er bespreche das nicht einmal mit seinem engsten Vertrauten, dem Prälaten Georg Gänswein.

Wenn das stimmt, dann ist der Papst ein Staatsoberhaupt auf verlorenem Posten. Papa allein zu Haus: Wie konnte es so weit kommen? Viele Kommentatoren finden, der Professor Joseph Ratzinger sei selbst schuld, weil er kein Politiker werden, sondern ein Intellektueller bleiben wolle. Er komme von seinen theologischen Steckenpferden nicht herunter. Er könne und wolle nicht führen. Fahrlässig vergrabe er sich in die Bücher. Glaubensfragen interessierten ihn allemal mehr als Macht. Und deshalb sei er unfähig zur Politik. Ja, er ruiniere sein Amt.

Wer aber das Papstamt ruiniert, der muss sich nicht wundern, wenn ihm die Geheimakten um die Ohren fliegen und ihn die Denunzianten überrennen. So geht die Logik der aktuellen Papstkritik. Aber sie geht noch weiter: Weil der Papst die nötigen Kirchenreformen blockiere und als Demokratieskeptiker keine Transparenz wolle, seien die Indiskretionen geradezu zwingend. Daraus folgt: Die Denunzianten sind die rechtmäßigen Anwälte der Wahrheit und würden die Kirche modernisieren, wenn nur Benedikt aus dem Weg wäre.

So ist es aber nicht. Denn Geheimnisverrat wird nicht unbedingt von den Guten begangen. Und Datenklau ist zunächst einmal kriminell. Das Problem von VatiLeaks ist das Problem von WikiLeaks: Die Enthüller haben nicht unbedingt das moralische Recht auf ihrer Seite. Und Leaken führt nicht automatisch zu mehr Demokratie. "Die Lüge hat sich als Wahrheit verkleidet", schimpft jetzt der Papst und nennt den Abdruck der Geheimakten in der Presse teuflisch. Tatsächlich sind die Papiere für Uneingeweihte kaum verständlich. Noch ist völlig unklar, wem sie schaden werden. Ihre Veröffentlichung schwächt vielleicht die Betonfraktion, aber vielleicht auch die liberaleren Kräfte im Vatikan. Verrat allein macht nämlich noch keine Revolution. Mag sein, der Papst will keine erneuerte Kirche. Aber ob seine Gegner sie wollen?

Von dem kürzlich geschassten Chef der Vatikanbank Ettore Gotti Tedeschi immerhin weiß man, dass er mehr Transparenz wollte. Benedikt holte ihn, um das Istituto per le Opere di Religione zu modernisieren und Geldwäsche zu bekämpfen. Da versuchte der Papst, auf dem Gebiet der Finanzen jene Modernisierung durchzusetzen, die ihm auf dem Gebiet der Glaubenslehre so zuwider ist. Er handelte politisch. Aber es ist kein Wunder, dass er scheiterte. Denn an der Vatikanbank zeigt sich exemplarisch, dass man die Kirche nicht allein mit gutem Willen reformieren kann. Es kollidieren hier die monarchischen Rechtsgrundlagen des Wirtschaftens im Vatikan mit dem demokratischen Recht draußen. Es stehen alte Geheimhaltungsgebote gegen neue Transparenzregeln. Es ist ein Dilemma.

Wie kommt man da raus? Gar nicht. Wenn man den Vatikan reformiert, und davor hat Benedikt Angst, dann ist der hinterher vielleicht kein Vatikan mehr. Aber wenn man ihn nicht reformiert, dann geht er an falschem Traditionalismus zugrunde oder zerstört sich in kurialen Richtungskämpfen selbst. Kurzum: Wer den Vatikan reformiert, schafft ihn ab. Wer den Vatikan nicht reformiert, leistet seinem Zusammenbruch Vorschub. Wie rettet man also den Papst? Indem man sagt: Der Papst ist nicht an allem schuld. Geheimniskrämerei gehört zur absolutistischen Struktur der katholischen Kirche. Am besten, sie schafft den Vatikan ab und behält nur den Papst.

