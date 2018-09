Tagsüber Vorlesung in Erziehungswissenschaften und Fachschaftssitzung, abends eine Geburtstagsparty und am Morgen danach ein spätes Frühstück in der Wohnheimküche. Anna Sieber ist eine Studentin, wie sie im Buche steht. Fast.

Die 23-Jährige wurde mit einer spastischen Tetraplegie geboren, kann ihre Arme und Beine nicht richtig bewegen und ist auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Schwierigkeiten machen ihr auch Wahrnehmungsstörungen, weshalb sie beim Lesen und Schreiben oft Hilfe von anderen benötigt.

Dass Anna Sieber trotzdem ein normales Studentenleben führen kann, im vierten Semester erfolgreich Erziehungswissenschaften studiert, liegt vor allem an einem: Sie wohnt in einem Wohnheim, in dem sie 24 Stunden lang betreut wird – das einzige deutschlandweit. Insgesamt zwölf Pfleger und Physiotherapeuten kümmern sich im Konrad-Biesalski-Haus (KBH) in Marburg um die Bewohner, ein Fahrdienst bringt die Studenten an die Universität, aber auch zu privaten Treffen. 25 Studenten mit Behinderung leben hier zusammen mit 53 Studenten ohne Beeinträchtigung. Die Handicaps der Studenten sind vielfältig: angeborene Behinderungen, Multiple Sklerose, chronische Krankheiten, Autismus. Das Wohnheim hat sich auf die Bedürfnisse körperbehinderter Studierender eingestellt: Die Zimmer sind groß und behindertengerecht ausgestattet, Türen, Fenster, Jalousien und Heizung funktionieren per Knopfdruck. Auf den Fluren haben "Rollifahrer" ihre Zimmer neben jenen der "Fußgänger", es wird gemeinsam gekocht und gefeiert. "Hier geht es genauso chaotisch zu wie in den anderen Wohnheimen auch", erzählt eine Pflegerin. Auch Studierende aus dem Ausland ziehen immer wieder für einige Monate ins KBH ein, um in Marburg ihr Auslandssemester zu verbringen. Gelebte Inklusion funktioniert hier. Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Wohnheim bereits, benannt wurde es nach Konrad Biesalski, der als Begründer der modernen Behindertenfürsorge gilt.

Anna Sieber und ihre Mitbewohner können hier ein fast normales Studentenleben führen. Dass das in Deutschland keine Selbstverständlichkeit ist, hat die vergangene Woche erschienene Studie beeinträchtigt studieren des Deutschen Studentenwerks ergeben. 15.000 Studenten, die von einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit betroffen sind, haben sich zu ihrer Situation geäußert.

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass noch viel getan werden muss. Es fehlt an vielen Stellen: barrierefrei gestaltete Dokumente im Internet, besondere Ausleihbedingungen in Bibliotheken, Texte in gesprochener Form, eine Studienassistenz wie eine Vorlesekraft oder eine Kommunikationsassistenz wie einen Gebärdensprachdolmetscher oder eine spezielle Verpflegung für chronisch kranke Studierende – selbstverständlich ist das oft nicht. Stufenlose Zugänge, Aufzüge, Behinderten-WCs und barrierefreie Vorlesungs- und Seminarräume, wie sie für Anna Sieber wichtig sind, findet man noch immer nicht überall. Auch die Sicht- und Hörverhältnisse an den Hochschulen, sagen die Betroffenen, seien nur teilweise befriedigend. All diese Punkte erschweren ein Studium für Studenten mit Handicap erheblich.

Ein Mittwochvormittag im Mai. Anna Sieber und ihre studentische Hilfskraft, die Psychologiestudentin Martha Szymanski, räumen Annas Schreibtisch auf. "Eigentlich bin ich ordentlich..." Anna lässt den Satz unvollendet und schaut auf ihren Schreibtisch, der vollgepackt ist mit Uni-Unterlagen, alten Flyern, Heftern und Tassen. Martha hält einen Zettel in der Hand und schaut fragend. "Bitte in die rote Mappe dort im Regal", sagt Anna. Ein bisschen aufräumen, lästig für andere, für Anna ein Kraftakt, den sie allein nicht bewältigen könnte. Für viele alltägliche Dinge benötigt sie Hilfe, insgesamt 30 studentische Hilfskräfte unterstützen die Studenten mit Behinderung, und das nicht nur im Wohnheim. Auch in Seminaren und Vorlesungen oder in der Bibliothek stehen sie ihnen zur Seite, schreiben mit oder lesen vor.