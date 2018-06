Unter einer Laterne in der Altstadtgasse klaffen aufgebrochene Briefkästen in der Hauswand. Gegenüber ein Backparadies, aus dem nichts riecht, und ein Ristorante mit Plastikblumen in Plastikvasen auf Plastiktüchern. Steil durch ein enges Treppenhaus führen die Stufen in eine volle Küche. Kräuterkistchen auf dem Fensterbrett, orientalische Gewürze und Nutella auf einem Regal. Am Boiler, an der Tür, auf einer Pinnwand: SEIEN WIR REALISTISCH – FORDERN WIR DAS UNMÖGLICHE (Che Guevara) / WER GLÜCK HAT IM SPIEL HAT AUCH GELD FÜR DIE LIEBE / GLEICHBERECHTIGUNG HEUTE / ADI, SCHULDEN 255!!! Auf dem alten Wirtshaustisch ein Engel mit Bart und Blumen, die ein wenig verlegen aus dem Fenster schauen, Orchideen. Unter dem Tisch ein wippendes Knie. Das leuchtrote Hemd und die schwarzen Augenschatten sitzen mit einem freundlichen Gesicht sehr wach gegenüber.

»Das Dorf im Mittelland in Mitteleuropa, wo ich aufgewachsen bin, ist ein sehr kleines Dorf. Dreitausend Einwohner, und wir waren immer sochli – wir waren nicht sehr ins Dorfleben integriert. Am ehesten noch die Mutter, interessanterweise. Es ist extrem eng dort. So das Leben. Das habe ich sehr früh empfunden, dass wir nicht richtig passen, anecken. Wir kamen von außen. Und meine Eltern engagierten sich zum Beispiel für die Fünftagewoche in der Schule. Und mein Vater kandidierte für die Schulpflege – auf der SP-Liste. Das war natürlich ganzganz falsch. Nicht nur fremd, sondern fremd und bei den Roten. Falscher geht es nicht. Und das bekamen wir zu spüren.

Wir zogen dorthin, weil mein Vater in der Nähe arbeitete. Und wegen dem schönen Bauernhaus. Jetzt wird es überbaut. Es hatte einen großen Garten und einen Schopf. Dort standen ein Töggelikasten und Schränke mit Gerümpel, und oben hatten wir eine Hütte mit Sofas drin. Das war super, eigentlich fast eine Idylle. Perfekter geschützter Rahmen für Kinder, ich sehe diese Zeit sehr positiv. Die Idylle bekam aber bald Risse. Als ich größer wurde, kam ich in Konflikt mit diesem Dorfgeist, es war einfach ziemlich schwierig für mich. So das Sich-ständig-auf-die-Finger-Schauen. So – man kann nur machen, wofür es einen Verein gibt. – Wir wuchsen sehr anders auf als die meisten da. Zum Beispiel hatten wir ständig Emigrantinnen und Emigranten bei uns daheim. Meine Eltern halfen denen, Formulare auszufüllen. Ich kann mich an Kurden erinnern, an Tamilen und Jugoslawinnen an unserem Küchentisch. Das war sehr suspekt im Dorf. Aber ich muss auch sagen, wir machten nie in der Dorfgemeinschaft mit, zum Beispiel beim Fischessen und solchen Geschichten.

Ich ging dann relativ früh weg, in die Bezirksschule und in die Kantonsschule, die waren in größeren Orten. Logischerweise hatte ich auch, wenn es um Politisches ging, relativ früh Auseinandersetzungen. Ich war sochli ein wilder Siech. Leider erzähle ich immer die gleichen Geschichten, es sind die, die mir halt geblieben sind. Und vielleicht konstruiere ich inzwischen auch etwas hinein. Jedenfalls schrieb ich einmal einen Leserbrief in der Aargauer Zeitung, ich war vierzehn oder fünfzehn. Sie hatten einen Artikel gebracht über die rechtsextreme Szene in der Gegend, der mir sehr verharmlosend vorkam. Und in meiner jugendlichen Naivität schrieb ich, dass sich in unserem Dorf in einem Café regelmäßig zwanzig Rechtsextreme treffen. Lokal und Ort mit vollem Namen. Kannst dir vorstellen – das bewirkte eine Explosion. Der Besitzer des Cafés kam zu uns nach Hause, er war gar nicht freundlich. Und er war natürlich sehr gut vernetzt als Wirt. Dann schaltete sich noch die Boulevardpresse ein und schlachtete das aus, weil es schon früher Vorfälle gegeben hatte mit rechtsextremer Gewalt. Diese Typen waren im Dorf von vielen akzeptiert.