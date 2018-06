War da nicht was? Erinnert sich noch jemand an all die Parolen und Proteste? Die Kunstwelt schien hell empört, man rief zu Sitzblockaden, sammelte Unterschriften, forderte auf T-Shirts, Einkaufsbeuteln und riesigen Plakaten: Freiheit für Ai Weiwei! Und jetzt, ein Jahr danach? Ist alles verklungen. Niemand erregt sich mehr über die chinesischen Menschenschinder, niemand protestiert für die eingekerkerten Künstler, die geknebelten Dissidenten. Längst ist Ai Weiwei wieder daheim, und damit scheint alles in bester Ordnung, jedenfalls für die Kunstwelt.

Die Kunstwelt mag China, sie mag das Geld, das dort auf sie wartet. Nirgendwo sonst, nicht in Europa, nicht in den USA, lässt sich mit Bildern und Skulpturen derzeit mehr verdienen. Und so ist es eher kein Zufall, dass die Empörung schnell entflammte und noch schneller verpuffte. Gerade hat die Kunstmesse Art Basel ihre stolzen Expansionspläne für Hongkong vorgestellt. Über Menschenrechte kein Wort.

Ai Weiwei wird das nicht weiter bekümmern. Er kennt den Westen, er weiß um die Ignoranz des Marktes und hat im Moment auch wirklich andere Probleme. Noch immer halten die Behörden seinen Reisepass zurück, und er kämpft mit einer riesigen Steuerklage. Allerdings auf seine Art: Er streichelt die Katzen und bleibt gelassen. Sollen sie ihn ruhig bedrohen, ihn verprügeln, verschleppen, sollen sie eines seiner Ateliers niederreißen und auch sonst mit allen Mitteln versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen – am Ende wird ihn all das doch nur größer und stärker machen. Nie war Ai Weiwei bekannter als heute. Nach den Museen erobert er jetzt auch die Kinos.

Drei Jahre lang ist ihm die Regisseurin Alison Klayman gefolgt, auf seinen Reisen, seinen Recherchen, bei seinen Gesprächen im Atelier, immer war sie dabei. Sie erzählt seine Geschichte, die viele zu kennen meinen und deren Ungeheuerlichkeit doch erst jetzt, in diesem Dokumentarfilm, zu besichtigen ist. Will jemand wissen, was heute Mut bedeutet? Wie ein Leben im zähen Widerstand aussieht? Will jemand begreifen, was es braucht, um die Welt zu verändern, auch wenn diese Welt überhaupt nicht verändert werden will? Eine bessere Gelegenheit als Never Sorry wird sich kaum bieten.

Ai Weiwei selber braucht diesen Film nicht. Er braucht keine Regisseurin und kein Kino, denn keiner versteht sich besser darauf, sein eigenes Ich rundum zu medialisieren. Er fotografiert, er filmt, er bloggt und twittert, fast als lebte er einzig, um sich zu verbreiten. Ein Künstler, der sich selbst zum Objekt macht, um ein Subjekt sein zu können. Der alles von sich preisgibt, um überhaupt am Leben zu bleiben.

Dabei ist Ai Weiwei kein eitler Medienkönig und erst recht kein Kunstmissionar. Oft zeigt ihn der Film, wie er einfach nur dasitzt, auf einem seiner antiken Chinastühle. Wie er still beobachtet, verhalten spricht, ein wenig herumtippt auf seinem Computer. Wenn er dann von seiner Angst erzählt, davon, dass eigentlich andere ihn zum Handeln zwingen, weil er sonst unterginge, dann glaubt man’s ihm sofort. Er schreibt, er knipst, er spricht in jedes Mikrofon, denn nur so, als öffentlicher Mensch, können sie ihn nicht einfach zum Verschwinden bringen. Jedes Bild von ihm sagt: Ich lasse mich nicht unterkriegen.

Über den Künstler Ai Weiwei, über seine Prägungen in New York, seine Liebe zu Duchamp ist in dem Film nur wenig zu erfahren. Vielleicht liegt das daran, dass die hier nur kurz gezeigten, oft verschlüsselten Installationen aus Möbeln, Vasen oder Baumwurzeln nicht recht passen wollen zu dem Bild des unbeirrbaren Aktivisten. Vielleicht aber ist es auch Ai Weiwei selbst, der seine Kunst nicht mehr ganz so wichtig nimmt wie noch vor ein paar Jahren. Natürlich rührt es ihn, wenn Museen in München, London oder Washington ihn ehren, denn daheim darf er nicht ausstellen. Doch ist ihm unterdessen eine andere, eine größere Rolle zugewachsen, die eines Markenzeichens.