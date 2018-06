Seit vergangener Woche ist es amtlich: Schon bald werden Mediziner routinemäßig sämtliche Erbanlagen eines Ungeborenen decodieren können. Und der Blick ins Genom des werdenden Lebens wird so früh stattfinden, dass – bei unerfreulich ausfallendem Befund – eine Abtreibung weit vor der zwölften Woche möglich ist.

Was Experten schon lange erwarteten, haben US-Forscher nun im Fachblatt Science Translational Medicine detailliert beschrieben: ein Verfahren, mit dem sich die Erbinformationen früher Föten ohne jedes Risiko für die Schwangere und das ungeborene Kind auslesen lassen. Notwendig ist dazu lediglich das Blut der Schwangeren: Daraus lassen sich die Erbmoleküle des Fötus entziffern. Für die Anwendung im medizinischen Alltag muss das Verfahren allerdings zuverlässiger und billiger werden. Noch kostet es rund 50.000 Dollar.

Eine Überraschung ist die neue Technik nicht. Schon vor zwei Jahren analysierte Dennis Lo von der Chinese University in Hongkong erstmals das Erbgut eines frühen Fötus auf Spuren der Blutkrankheit ß-Thalassämie. Die grundlegende Entdeckung, dass im Blut von Schwangeren Erbmoleküle des Fötus zirkulieren, hat Lo bereits vor 15 Jahren gemacht. Darauf basiert auch ein kommerzieller Bluttest zur risikolosen Diagnose des Downsyndroms (Trisomie 21) beim Fötus, der in wenigen Wochen in Deutschland verfügbar sein wird.

Wird damit die »Schwangerschaft auf Probe« künftig zum Regelfall, wie Kritiker befürchten? Klar ist: Falls sich die Entzifferung der fötalen Erbanlagen als Vorsorgediagnostik im Alltag durchsetzt, dürften viele angehende Eltern sie auch nutzen – und gegebenenfalls Schwangerschaften früh beenden. Es ist aber kaum zu befürchten, dass sie diesen Schritt gleich bei jeder Abweichung von der Norm tun werden. Denn wer nach dem genetisch perfekten Kind strebt, wird schnell die Vergeblichkeit dieser Suche erkennen müssen: Kein Mensch ist ohne genetische Makel. Im Gegenteil, wir tragen die Fehler zu Dutzenden mit uns rum. Schon als Babys.