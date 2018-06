Inhalt Seite 1 — Sieht gar nicht so gefährlich aus Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Auf diesen Ort muss man als Linker erst mal kommen. In dem attischen Städtchen Keratea tritt Alexis Tsipras vor einer Kathedrale auf. Hoch über ihm der aquamarinfarbene Himmel, vor ihm die griechischen Massen. Keratea ist erzkonservativ und revolutionär zugleich. In dieser Hochburg der griechischen Rechten verhinderten empörte Bürger eine geplante Mülldeponie. Deshalb ist Tsipras hierhergekommen: »Ihr seid das Vorbild für ganz Griechenland!«, ruft der Chef der Linkspartei Syriza. »Wir werden aufstehen gegen alle Mächte, die unser Land in Armut stürzen!« Alexis Tsipras, 37, Sozialist, Studentenheld, Stadionfüller, verspricht den Menschen in Keratea, die »nationale Unabhängigkeit« Griechenlands zu verteidigen. Neuerdings wählen auch Rechte links.

Griechenland hat einen neuen Star. Alexis Tsipras ist für viele Griechen eine lichte Hoffnungsfigur in düsteren Zeiten, für viele Europäer ist er eine Horrorerscheinung. Griechenlands Verbleiben in der Euro- Zone, ja vielleicht der Euro selbst stehen auf dem Spiel. Seit dem Wahlerfolg vom 6. Mai gehen die Umfragewerte für die Syriza-Partei weiter hoch. Die Kurse an den Märkten fallen, ebenso die Umfragewerte seines konservativen Widersachers Antonis Samaras von der Nea Dimokratia (ND). Zwei Populisten treten da gegeneinander an. Samaras wirft seinem linken Rivalen vor, er treibe das Land aus dem Euro. Ist Alexis Tsipras der Mann, der Griechenland und Europa ins Unglück stürzt?

»Absurder Gedanke!«, sagt Maria Kapseli. Die junge Frau steht auf dem Marktplatz von Eleusis, einem Industrienest am Saronischen Golf. Es ist die nächste Station von Alexis Tsipras auf seiner panhellenischen Rundfahrt. Maria Kapseli wählt den Linken, damit er Griechenland aus der Krise hilft. Mit dem Euro. »Aber zu besseren Bedingungen«, hofft sie. Die 30-Jährige gehört zu den jungen Griechen, die nicht verstehen können, warum ihre Eltern die verkrusteten Politikdynastien der Pasok oder der Nea Dimokratia wählen. »Mein Vater liest diese Zeitungen, in denen steht, Tsipras gefährde Griechenland«, schüttelt Maria den Kopf. Das seien genau die Blätter, die mit den alten Parteien verbandelt seien. Sie sieht keine Fernsehnachrichten. Ihre Medien sind Facebook, Twitter, Blogs. Und da steht viel Gutes über Alexis, wie er von seinen Anhängern genannt wird. »Wir wollen neue Leute, die nicht versagt haben wie die Pasok und die ND«, sagt Maria. Die Sache mit Tsipras, das ist in Griechenland eine Generationenangelegenheit: der immer schärfere Gegensatz zwischen den Alten, die ihre guten Jahre unter Pasok und ND gehabt haben, und den Jungen, die nur noch die Kürzungen seit Ausbruch der Krise kennen. An welche Zukunft sollen die sie glauben?

Alexis Tsipras steigt aus einem schwarzen Kleinwagen, wirft sich das dunkelgraue Jackett über. »Hey, ist der klein!«, entfährt es Maria. Der 37-Jährige eilt zum Rednerpult. Menschen drängen sich um ihn, streicheln seinen Arm, einige wollen ihn küssen. Unter den Bässen eines Achtziger-Jahre-Pop-Songs schwingt sich Tsipras aufs Podium und legt los.

Tsipras’ Kampagne lebt vor allem von Angriffen in drei Richtungen: gegen die alten Parteien. Gegen die Gläubiger. Gegen die Banken. Die erste Attacke trifft den Widersacher Antonis Samaras, dessen schwächelnde ND und die schwindsüchtige Pasok, die bis 2011 an der Regierung war. »Sie haben das Land geplündert!«, ruft er. Und jetzt versuchten sie mithilfe der EU, ihre Haut zu retten. Die EU und der Währungsfonds indessen würden nicht Griechenland helfen, sondern sich selbst. Ihr Geld komme nicht bei Pensionären an, sondern gehe zu den Banken. Was nicht falsch ist, aber demagogisch, denn dort hat Griechenland nun mal seine Schulden. Dann holt Tsipras zum Schlag gegen die Bankhäuser und den Internationalen Währungsfonds aus, gegen die »Plutokraten«, die Griechenland »mit radikalem Sparen und Kürzen in ein afrikanisches Land verwandeln wollen«. Alexis Tsipras verspricht, die Beziehungen zur EU neu zu ordnen und den Euro für Hellas zu retten. »Das Sparprogramm ist gescheitert.« Für ihn bedeutet das Neuverhandeln. Und das will er besser machen als seine Vorgänger. »Wir werden euch nicht betrügen!«, verspricht er. Die Menge in Eleusis dankt es ihm mit Klatschen und Johlen.

Alexis Tsipras hat am kommenden Sonntag beste Aussichten. Entweder siegt er in der Parlamentswahl – oder er gewinnt trotzdem. Im ersten Fall wird seine Partei stärkste Fraktion. Schon bei der Wahl am 6. Mai landete Syriza mit 16,8 Prozent nur knapp hinter der ND. Die stärkste Partei bekommt nach griechischem Gesetz einen Bonus: fünfzig Sitze zusätzlich, um eine stabile Mehrheit zu erreichen. Im zweiten Fall, in dem die ND stärkste Partei bliebe, könnte Tsipras trotzdem gewinnen. Dann nämlich müsste Antonis Samaras die EU-Reformpolitik gegenüber den Griechen vertreten. Als Oppositionschef könnte der scharfe Tsipras den Gegner Samaras vor sich hertreiben. Der Hass der Griechen wäre Samaras gewiss. Und bei der nächsten Gelegenheit würden sie Tsipras wählen.

Eine Fernsehdebatte zwischen Samaras und Tsipras ist am Streit der Parteien gescheitert. Glück für Samaras. Während Tsipras auf den Plätzen Griechenlands in der Menge badet, fürchten sich ND-Politiker vor Anschlagsversuchen. Einige hat es schon gegeben.