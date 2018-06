Die Geruchswahrnehmung ist unser hartnäckigstes sensorisches System. Der archaischste aller Sinne. Und weil man sich Gerüchen nur schwer entziehen kann, eignen sie sich gar zur Kriegsführung. Die Türken standen vor Wien und marterten die Eingekesselten mit wohlriechenden Schwaden aus ihren Kaffeekannen. Die Duftattacke beantworteten die Wiener, indem sie aus ihren letzten Teigresten spöttisch Halbmonde buken. Die frischen Croissantwolken versinnlichten den belagernden Türken: Wir haben noch zu essen, ihr habt keine Chance!

Der Sinn, der sich nie abschalten lässt, sorgt auch in der Moderne noch für dicke Luft. In Zürich bekriegen sich zwei Parteien, die sich eines einzigen strengen Dufts wegen nicht riechen können. Die eine Front bildet das Zunfthaus zur Zimmerleuten. Seine Spezialität: Käsefondue im Open-Air-Ambiente. Die Touristen mögen es. Doch die Ladenbesitzer an Limmatquai und Rüdenplatz beklagen, die Luft vor ihren Schaufenstern sei kontaminiert. Drinnen versaue sie die teuren Seidentextilien. Einer hat ein Plakat aufgehängt: »Aufgrund der exzessiven Geruchsbelästigung seitens unseres Nachbarn können wir unsere offiziellen Öffnungszeiten nicht mehr gewährleisten.«

Nach zwei Anzeigen gegen den Fonduestinker sind nun auch die Zürcher Ordnungshüter aktiv geworden. Gestützt auf die städtische Polizeiverordnung, wurde der Käseschmelzer »wegen Verursachens von vermeidbaren Immissionen (Geruchsimmission)« zu einer Buße von 450 Franken verurteilt. Der Wirt hat seinen Anwalt eingeschaltet; er will Widerspruch einlegen.

Die von den Käseschwaden angeblich Geschädigten schlagen ihrerseits mit olfaktorischen Waffen zurück. Einer hat übel riechenden Fisch aufgehängt. Auch mit Räucherstäbchen wird zurückgestunken. »Der intensive Weihrauchgeruch«, beklagt wiederum der Fonduewirt, vertreibe die Restaurantgäste. Und der Fisch habe beim Personal Brechreiz ausgelöst.

In Wien roch der Krieg damals besser.